DIRETTA Serie A, Torino-Napoli 0-0 e Udinese-Lazio 0-1: Pellegrini porta avanti la Lazio! LIVE

Il programma domenicale della diciannovesima giornata di Serie A prevede due gare pomeridiane: Torino-Napoli e Udinese-Lazio

L’ultimo turno del girone d’andata di Serie A ha già riservato diverse sorprese e furenti polemiche. Mentre in tutta Italia si parla ancora dell’arbitraggio di Fabbri in Inter-Verona, a Torino e Udine sono pronti a vivere due sfide fondamentali per la corsa all’Europa e per la lotta salvezza.

Reduce dal modesto pareggio contro il Monza, il Napoli fa visita al Torino di Ivan Juric in una sfida che può rivelarsi fondamentale per rimanere attaccati al treno Champions. Complici il pareggio del Bologna e la sconfitta della Fiorentina, in caso di successo la squadra allenata da Walter Mazzarri si porterebbe a due lunghezze dal quarto posto, occupato dai toscani. Di fronte ci sarà una squadra compatta e desiderosa di dimenticare subito la sconfitta di Firenze, arrivata dopo quattro risultati utili consecutivi. Senza Anguissa e Osimhen, partiti per la Coppa d’Africa, i campani dovranno rinunciare anche agli infortunati Meret, Natan e Olivera.

In contemporanea con la sfida di Torino, a poco più di 500 km di distanza al ‘Bluenergy Stadium’ si disputerà Udinese-Lazio. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi allenati da Maurizio Sarri si sono riavvicinati sensibilmente alla zona europea della classifica e in caso di successo supererebbero momentaneamente i cugini della Roma, impegnati in serata contro l’Atalanta. Gabriele Cioffi, dal canto suo, dopo la splendida vittoria contro il Bologna va a caccia di conferme per sfruttare al meglio la sconfitta del Verona di ieri. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli e Udinese-Lazio

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 48 punti, Juventus 43*, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29*, Roma 28*, Napoli 28*, Lazio 27*, Monza 25, Torino 24*, Genoa 21, Lecce 21, Sassuolo 19 , Frosinone 19, Udinese 17*, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12*.

*Una partita in meno