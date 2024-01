La ‘maledizione’ del Verona a San Siro: il tabù milanese da sfatare

La ‘maledizione’ da sfatare a San Siro per il Verona di Marco Baroni contro l’Inter: nessun allenatore degli scaligeri ci è mai riuscito.

Marco Baroni proverà quella che, statistiche alla mano, è una vera e propria impresa per il suo Hellas Verona, al momento salvo ma ad un passo dalla zona retrocessione che, per il momento, vede la sua squadra salva per via di una migliore differenza reti.

Ad attenderli a Milano ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da quattro vittorie consecutive e desiderosa di inanellare il quinto successo di fila per cercare di allungare il passo sulla Juventus di Allegri.

I precedenti sorridono al tecnico dei nerazzurri: il dato che emerge per l’Hellas, in trasferta, è davvero negativo. In tal senso, l’allenatore dei veneti dovrà necessariamente provare a sfatare quella che, a tutti gli effetti, sembra una vera e propria maledizione.

Inter-Verona, la statistica da sfatare per l’Hellas

Inter-Verona, infatti, risulta essere, stando alle statistiche Opta, la seconda partita disputata più volte in Serie A senza nemmeno una sconfitta per la squadra di casa. Con 21 vittorie ed 11 pareggi su 32 gare giocate, l’Inter ha sostanzialmente sempre riuscito ad ottenere almeno un punto al termine dei novanta minuti.

Anche contro il Milan, alla “Scala del Calcio” non è andata di certo meglio: 19 vittorie per i rossoneri e 13 pareggi, senza mai una vittoria per la formazione in trasferta. Non sarà di certo facile quest’anno, considerando il fatto che i nerazzurri nelle ultime quattro gare interne non hanno mai subito gol e potrebbero arrivare a cinque con questo incontro che, sulla carta, è alla loro portata.

In tal senso, il 3-5-2 di Inzaghi sfiderà il 4-3-3 di Baroni, che potrà contare sul tridente Ngonge-Djuric-Lazovic, che insieme hanno messo a segno 11 reti tra campionato e Coppa Italia.