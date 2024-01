Inzaghi si salva, ma il web non perdona: “E’ un perdente”

Finale rocambolesco tra Inter e Verona, Inzaghi porta a casa una partita durissima ma viene bersagliato dai social

Lunch match pazzesco tra Inter e Verona. Inter a lungo in controllo, il Verona la riprende nella ripresa. Nuovo vantaggio nerazzurro con Frattesi al 93′, ma in un recupero infinito gli scaligeri rischiano un altro clamoroso pareggio con un rigore fallito da Henry che ha colpito il palo.

Una altalena di emozioni impressionante, che premia la squadra di Inzaghi. Che però riceve molte critiche per la gestione del match. Fa discutere il cambio Thuram-Arnautovic, con l’austriaco autore di un ingresso disastroso tra errori clamorosi in gestione della palla e sotto porta. Alla fine, l’Inter la spunta, ma per l’allenatore c’è il pieno di polemiche. Anche Arnautovic viene bersagliato:

Anche un cieco vedeva che questa partita non la portavi a casa e tu togli #Thurman …. Sono iniziati i mesi di terrore di #Inzaghi #inter #interverona — Dado (@eddymaffo) January 6, 2024

INZAGHI E' UN PERDENTE;FATEVENE UNA RAGIONE — Scelta Tecnica (@NovareseVolante) January 6, 2024

Ogni anno ce il regalo di Inzaghi, quest’anno tocca alla Juve — Magostino (@bigos_one) January 6, 2024

Non dico mai nulla sulla gestione Inzaghi. Mai. Oggi nel momento in cui hai tolto Thuram hai perso lo scudetto. — L. (@LPavardinho) January 6, 2024

#Inzaghi non vincerà mai lo scudetto…preparatevi che lo consegnerà alla Juventus.

Al Milan l’ha già regalato, L’anno scorso non ha giocato il campionato e quest’anno sta facendo di tutto per non vincerlo.

Poi la società si accontenta di giocatori finiti come #Arnautovic. — Calogero Indelicato (@K4l0s93) January 6, 2024

Ve l'avevo detto che non giochiamo più come prima ma si pensa più a difendere. #inzaghi perderà anche questo scudetto purtroppo.#InterVerona — Isildurr16 (@isildurr16) January 6, 2024

Malissimo Inzaghi, sempre le solite. Thuram fuori con la partita ancora in bilico, scelta no sense. — P (@san_paolo5) January 6, 2024

Ho visto Inzaghi scollegato, e forse questo implica, mi è parso che abbia perso polso e sicurezza. Magari è una mia impressione. — Morena (@MorenaCuori) January 6, 2024

tolto il follow ad arnautovic perché io non lo voglio più vedere con la nostra maglia — ّ (@gibzayn) January 6, 2024

Arnautovic e Sanchez non servono a NULLA mi spiace x il primo incommentabile quello che sbaglia se non chiudi al primo tiro ti segnano comprate un"attaccante Thuram è in calo e ci sta non fate cazzate… — Marco72 (@Revenge810) January 6, 2024