Il Cagliari non si arrende mai: Lecce raggiunto sul pareggio

Si chiude in parità la sfida del Via del Mare con una rete per tempo: al vantaggio di Gendrey ha risposto Oristanio

Si è chiuso sul risultato di parità lo scontro salvezza tra Lecce e Cagliari di questo pomeriggio. Un match che ha visto inizialmente l’impronta più decisa da parte dei padroni di casa, passati infatti in vantaggio nel primo tempo. Merito agli ospiti, invece, di essere sempre rimasti in partita ed aver raggiunto il pari nella ripresa.

Una gara decisa a tutti gli effetti da due palle inattive. A sbloccare il risultato è stato infatti Gendrey, alla sua prima rete nel campionato italiano. Il terzino del Lecce ha trovato il vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo, anticipando tutti di testa e trasformando in rete il corner ben calciato da Oudin. Squadra di Roberto D’Aversa che sia per lunghi tratti del primo tempo che ad inizio ripresa ha avuto le principali palle gol, non sfruttate però dai suoi attaccanti.

Nel secondo tempo, dopo qualche buona opportunità capitata in particolare sui piedi di Krstovic, ecco che è arrivata la reazione del Cagliari. Al 68′ il gol del pareggio ad opera del giovane Oristanio, abile a smarcarsi su calcio di punizione di Viola e colpire a rete quasi in spaccata col sinistro. Palla che ha attraversato di poco la linea per il gol del pareggio, nonostante il tentativo di Falcone che per poco non si esibiva nell’ennesima grande parata del suo campionato.

Squadra di Ranieri che, una volta raggiunto il pari, come accaduto più volte quest’anno ha pure cercato la rete del ko. Occasionissima capitata in particolare sulla conclusione potente e angolata dalla distanza di Prati, sulla quale Falcone si è esaltato con un super intervento in tuffo.

Lecce-Cagliari 1-1, come cambia la classifica di Serie A

In virtù del pareggio tra Lecce e Cagliari al Via del Mare, andiamo a vedere come cambia la classifica di Serie A.

La squadra di Ranieri, infatti, si tira fuori di pochissimo dalla zona retrocessione grazie alla sconfitta di questo pomeriggio del Verona in casa dell’Inter. Prosegue invece il buon campionato del Lecce, attualmente a distanza di sicurezza rispetto alle inseguitrici della parte bassa della classifica.

CLASSIFICA SERIE A

Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Monza* 25; Torino 24; Genoa* 21; Lecce* 21; Frosinone* 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Cagliari* 15; Verona* 14, Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più