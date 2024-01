DIRETTA Serie A, Inter-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre il sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra l’Inter e il Verona

Dopo l’anticipo tra il Bologna e il Genoa, terminato col risultato di 1-1, il sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A si apre col lunch match tra l’Inter e il Verona.

La capolista, guidata in panchina da Simone Inzaghi, si presenta a questo appuntamento con due punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, dopo il pareggio sul campo del Genoa di Alberto Gilardino nell’ultimo turno dello scorso anno. Di contro, i gialloblu di Marco Baroni, in piena smobilitazione sul calciomercato invernale, si presentano a Milano dopo la brutta sconfitta interna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come la Salernitana di Filippo Inzaghi. Adesso è al terzultimo posto in classifica, in coabitazione col Cagliari di Claudio Ranieri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VERONA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Folorunsho, Mboula, Ngonge; Djuric. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più