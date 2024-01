Di Francesco ad un passo dal record: può batterlo ed entrare nella storia

Di Francesco con il suo Frosinone è ad un passo da un record storico che farebbe entrare l’allenatore dei ciociari nella storia del club.

Il Frosinone ospiterà il Monza al Benito Stirpe per una gara che, in Serie A, non si è mai disputata. Le due compagini, infatti, da quando sono state promosse, non si sono mai affrontate nella massima serie, tuttavia in Serie B, in cadetteria, si sono scontrate tre volte ed i brianzoli sono riusciti ad ottenere due vittorie ed un pareggio.

I leoni, quindi, proverà a conquistare la prima vittoria della storia contro i lombardi ma, allo stesso tempo, cercherà di battere un vero e proprio record interno che farebbe entrare Di Francesco e tutta la squadra nella storia: ecco la statistica davvero straordinaria che porterebbe i giallazzurri nella storia e che tutti i tifosi del club laziale sperano possa succedere.

Frosinone, Di Francesco cerca il record: nessuno come lui

Ma qual è questo record che è ad un passo da essere superato? Si tratta quello relativo alle gare interne del Frosinone, con la compagine di casa che ha vinto cinque delle nove gare interne fino ad ora disputate (oltre ad aver ottenuto due pareggi e due sconfitte). Nella sua storia è riuscita al massimo (in diciannove gare) ad ottenere sei successi (nell’annata 2015/2016), motivo per il quale il record è ampiamente alla loro portata.

Sarebbe un record davvero importante ottenuto, inoltre, in molte meno partite rispetto a quello attuale: un dato che certifica, ancora una volta, la straordinaria stagione dei giallazzurri, che hanno trovato in Di Francesco e nei numerosissimi ‘giovani terribili’ l’arma per compiere un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. Riuscirà l’allenatore ad entrare nella storia del club ed a regalare un’altra gioia ai propri tifosi? Soltanto il tempo potrà dirlo, ma la strada è quella giusta.