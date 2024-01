Bufera su Bonucci: “Non c’è una spiegazione”

La Roma ha piazzato ieri il colpo Huijsen, prelevando il giovane olandese dalla Juventus. Un affare che ha destato qualche dubbio

Colpo in difesa per la Roma, che ha prelevato in prestito dalla Juventus il giovane Dean Huijsen per rimpolpare un reparto che ad oggi ha bisogno di qualche scelta in più.

Una decisione comunque particolare quella di puntare sul classe 2005 che proverà a farsi largo tra le maglie della Roma per accumulare quella esperienza che per ora ancora gli manca. Un colpo totalmente distante da quello che invece avrebbe rappresentato Leonardo Bonucci, accostato ai giallorossi nelle settimane precedenti.

A commentare il cambio di rotta ci ha pensato Andrea Agostinelli che a Tv Play ha sottolineato: “Non capisco bene l’arrivo di Huijsen, è un difensore giovane e un profilo interessante ma mi chiedo se è lui la panacea per risolvere i problemi difensivi della Roma. Cherubini a titolo definitivo alla Juve? La Roma evidentemente non ci crede molto. Lui è pronto per giocare titolare in Serie B. Non è un bel segnale per lui che sia andato a titolo definitivo. Nella Primavera della Roma ci sono difensori validi, evidentemente Mourinho non ci credeva molto. Per un tecnico dell’esperienza di Mourinho mi sembra strano che abbia rinunciato a Bonucci solo per non far irritare i tifosi”.

Da Huijsen alla vicenda Bonucci: parla Agostinelli

Un cambio di rotta ritenuto ‘strano’ da Agostinelli che ha quindi ribadito: “Questa vicenda è talmente strana che non si riesce a trovare una spiegazione. Prima cercano un difensore esperto e poi invece vanno su un ragazzo che ha la metà degli anni”.

Agostinelli ha quindi concluso dicendo: “Non vorrei che sotto una trattativa del genere ci fosse una ripicca, è una vicenda inspiegabile. Se Mourinho si è fissato con questo ragazzo è giusto che la Roma lo abbia preso“.

Da Bonucci alla scelta Huijsen, un’operazione particolare che evidentemente non convince del tutto Agostinelli, vista la differenza di profilo. Da un lato un calciatore navigato e di esperienza, e dall’altro un giovane da formare.