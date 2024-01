Yildiz come Baggio: il gol in Coppa Italia incorona il nuovo talento della Juventus

Super gol contro la Salernitana per Kenan Yildiz, nuova stellina della Juventus di Massimiliano Allegri, che a qualcuno ha addirittura ricordato uno storico gesto tecnico di Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella prima partita del suo 2024, ha regolato senza problemi la Salernitana di Filippo Inzaghi con un pesante 6-1 nel quale sono stati molti i giocatori della Vecchia Signora ad andare a segno fra i quali c’è stato anche Kenan Yildiz, giovanissimo talento classe 2005 che sembra ormai un vero e proprio punto fermo del reparto offensivo della Juventus.

Arrivato a zero dopo un’esperienza nel settore giovanile del Bayern Monaco, il prospetto turco, per via anche di diversi infortuni, si è ritagliato uno spazio importante all’interno della Vecchia Signora fino ad arrivare al primo gol messo a segno nel match in casa del Frosinone poco prima di Natale. Una rete pesantissima e bellissima che, per certi versi, ricorda quella messa a segno nella serata di ieri contro la Salernitana, anche se il gol in Coppa Italia, secondo alcuni sui social, ha un altro riferimento e di grande grande prestigio: andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Yildiz ricorda Roberto Baggio: ecco il clamoroso riferimento

La rete di ieri sera di Kenan Yildiz ha riscosso molti commenti fra i tifosi in particolare su X, meglio conosciuto come Twitter. In tanti hanno parlato e discusso della bellissima realizzazione del fantasista turco. C’è chi per esempio ha affermato: “È davvero difficile guardare Kenan Yildiz e pensare che non stiamo assistendo alla nascita di un giocatore speciale“. Non solo, qualcuno scrive: “Sta nascendo una stella allo Stadium“.

E poi c’è chi preme ancora di più il pedale sull’acceleratore delle aspettative ed ecco il paragone con Roberto Baggio in occasione del gol del Divin Codino ai Mondiali in Italia del 1990 contro l’allora Cecoslovacchia. Quella rete dello storico numero 10 azzurro è iconica, questa, sicuramente in un contesto diverso, può portare ad un giudizio soggettivo sul paragone, ma di sicuro evidenzia un talento fuori dal comune, ovvero quello di Kenan Yildiz.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

It's really difficult to watch Kenan Yildiz and think we aren't witnessing a special player in the making.

pic.twitter.com/AN35tbF7EW — Inconvenient Truth (@ITruth98) January 4, 2024

A me il gol di Yildiz ricorda quello di Roby Baggio contro la Cecoslovacchia a Italia 90 pic.twitter.com/CRTUeXW0iM — Marco Giorgio Gargini (@MarcoGargini) January 4, 2024

La “rosa è scarsa” solo nelle vostre teste.

Finalmente abbiamo una selezione di giovani talenti di grande potenziale.

Yildiz, Miretti, Cambiaso, Weah, Iling, Hujisen, Nicolussi, Nonge, ed aggiungiamo Barrenechea, Soulé, Fagioli.

Il futuro (ed il presente) è qui.

Finalmente. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) January 5, 2024