Serie A, ci risiamo: altra penalizzazione dopo un anno

Come un anno fa, in Serie A si rischia di andare seriamente verso una nuova penalizzazione in classifica

La Serie A potrebbe presto avere un nuovo caso di penalizzazione. Dopo l’annata a dir poco travagliata della Juve lo scorso anno, ecco che un altro club rischia di veder modificata la propria classifica. E si tratterebbe di un bis, visto che 11 mesi fa veniva già penalizzato per lo stesso motivo.

Stiamo parlando del Genoa, che secondo quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola oggi sarebbe di nuovo alle prese con dei problemi legati alle ritenute Irpef. Come racconta il quotidiano il caso riguarderebbe un ritardo – roba di due o tre giorni – nella consegna della documentazione relativa al versamento di parte delle ritenute Irpef che aveva scadenza il 16 novembre 2023. Cosa è successo quindi? La Covisoc ha registrato il ritardo lo ha comunicato alla Procura Federale, che ha aperto un fascicolo – non ancora chiuso – per determinare la presenza o meno di violazioni. Se così dovessero stare effettivamente le cose, si tratterebbe quindi di un errore procedurale amministrativo, di un tecnicismo, con il ritardo di legato a un problema di natura del credito. Qualcosa di diverso rispetto a un anno fa. Sulla carta, quindi, sembra accertata la buona fede del club, che al 16 novembre scorso aveva la capienza economica per sostenere i pagamenti dovuti. Ma questo non scongiurerebbe il rischio di una nuova penalizzazione.

Genoa, rischio nuova penalizzazione dopo un anno: cosa succede

La Procura Federale sta ancora indagando sulla questione Genoa e si aprono ora diversi scenari. Il primo è la richiesta da parte di Chinè dell’archiviazione in assenza di violazioni vere e proprie. Il secondo è il deferimento e il conseguente processo davanti al Tribunale federale nazionale. Il terzo è il patteggiamento: se dovesse arrivare prima del deferimento, pena scontata della metà, altrimenti di un terzo dopo il deferimento. Dal Codice di Giustizia Sportiva la fattispecie comporterebbe “almeno due punti”. Quindi, grosso modo, ballano – scrive la rosea – da uno a tre punti di penalizzazione in classifica.

A febbraio dello scorso anno il Genoa era stato penalizzato di 1 punto in Serie B per un motivo molto simile. La Covisoc aveva segnalato alla Procura che il Genoa non aveva provveduto, entro il 16 dicembre 2022, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre. A febbraio c’era stato il patteggiamento, concordando un punto di penalizzazione. Ininfluente sulla promozione del Grifone. Tra le sanzioni di un anno fa anche l’ammenda di 6mila euro all’amministratore delegato del club Andres Blazquez Ceballos. Ovviamente lo stesso dirigente rischia anche ora. In Serie A i punti, però, sono decisamente più pesanti in chiave salvezza.