Marotta rompe gli indugi: Inter disposta a pagare la clausola

Dopo l’arrivo di Buchanan, altre mosse di mercato da parte dell’Inter: Marotta si prepara a un colpo pagando la clausola rescissoria

Quando si hanno le idee chiare, sul calciomercato, non si perde tempo. Idee chiarissime, senza dubbio, come sempre, per Marotta e per l’Inter, che hanno fatto in fretta a procurarsi il rinforzo di cui avevano bisogno nell’immediato.

Ieri è arrivato a Milano Tajon Buchanan, come documentato da Calciomercato.it. Il canadese arrivato dal Bruges sta svolgendo l’iter delle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club milanese. La sensazione è che il mercato in entrata dell’Inter possa di fatto concludersi qui, a meno che non si presentino opportunità particolari da cogliere al volo oppure partenze inattese.

Di cero, Marotta è un dirigente che monitora sempre con grande attenzione ciò che succede effettivamente sul mercato e si prepara, per il prossimo futuro, a un acquisto decisamente importante.

Calciomercato Inter, il nuovo colpo può essere Medina: ecco il pezzo

L’Inter sta benissimo a centrocampo e per il prossimo anno è sempre più vicina al colpo Zielinski a parametro zero, ma non è finita qui. Per mettere le basi per un luminoso futuro, si pensa a un giovane talento argentino.

Si tratta di Cristian Medina, 21enne del Boca Juniors, già una colonna della squadra e anche delle nazionali giovanili argentine. Tanti grandi club lo hanno messo nel mirino, ma secondo Interlive.it Medina ricambierebbe l’interesse dell’Inter. E Marotta sarebbe pronto a pagare i 13,5 milioni della clausola rescissoria, magari non nell’immediato ma ‘bloccando’ il colpo per l’estate.