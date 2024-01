Inter, ecco il primo colpo del 2024: visite e firma per Buchanan | VIDEO CM.IT

Parte l’avventura italiana di Buchanan: il laterale canadese è sbarcato a Milano, adesso visite mediche e firma del contratto con l’Inter

Inizia l’avventura italiana di Tajon Buchanan, atterrato poco dopo le 10.20 allo scalo privato di Milano Linate.

Il laterale canadese è partito questa mattina dal Belgio e nelle prossime ore svolgerà le rituali visite mediche con l’Inter: prima la sosta un più lunga alla clinica Humanitas di Rozzano, successivamente si dirigerà al Coni per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio poi sarà la volta di raggiungere la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la firma sul contratto con la società del presidente Zhang, alla presenza di tutta al dirigenza. L’Inter verserà poco meno di 10 milioni di euro nelle casse del Real Brugge per Buchanan: 7 milioni di base fissa, più ulteriori bonus. Per il canadese è invece pronto un contratto quadriennale fino al giugno 2028, con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione.

✈️🇨🇦 #Inter – Tajon #Buchanan sbarca allo scalo privato di Linate: adesso le rituali visite mediche tra Humanitas e Coni per il laterale canadese, prima della firma sul contratto con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/LE93hF8Hmd — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 4, 2024

Il classe ’99 non sarà subito disponibile per la gara casalinga di campionato in programma sabato a San Siro contro il Verona perché, espletate tutte le tappe a Milano, dovrà ritornare a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno visto che occuperà l’ultimo slot libero nella casella degli extracomunitari. Il primo colpo del 2024 dell’Inter sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi a partire dalla prossima settimana, pronto a sfrecciare sulla corsia destra dello scacchiere nerazzurro per la trasferta del 13 gennaio nella vicina Monza.