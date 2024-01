Inzaghi ritrova il suo capitano: le probabili formazioni di Inter-Verona

Solito tutto esaurito a San Siro per Inter-Verona: le scelte di Inzaghi e Baroni per la sfida dell’ultimo turno del girone d’andata di Serie A

Prima uscita del 2024 per l’Inter, impegnata nella gara casalinga contro il Verona al giro di boa del campionato di Serie A.

Simone Inzaghi punta a ritrovare il successo pieno dopo la frenata di Genova e sorride per i recuperi di Lautaro Martinez e Dimarco. Il capitano nerazzurro nell’ultima rifinitura è stato provato tra i titolari insieme a Thuram ed è destinato a rientrare già dal primo minuto nello scacchiere del tecnico piacentino. A sinistra invece ci sarà Carlos Augusto, sulla corsia opposta Dumfries è in vantaggio su Darmian. Nei tre dietro davanti Sommer, si riprende una maglia da titolare Pavard a scapito di Bisseck. Non sarà disponibile il nuovo arrivato Buchanan, mentre Agoume in serata ha raggiunto Siviglia per iniziare la sua nuova avventura in Spagna. Baroni sponda Hellas dovrebbe avere a disposizione Dawidowicz in difesa, non ci sarà invece Terraciano che è a un passo dal trasferimento al Milan. In attacco Djuric favorito per una maglia da titolare.

Inter-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Verona, lunch match della 19° giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrato da Piccinini della sezione di Forlì (Nasca al VAR).

La sfida in programma domani alle 12.30 al Meazza verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter arriva alla gara dopo l’1-1 in casa del Genoa e al prossimo turno affronterà a Monza l’undici di Palladino, mentre il Verona è reduce dal KO contro la Salernitana e dopo i nerazzurri è attesa dalla gara interna con l’Empoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, de Vrij, Bisseck, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sensi, Dimarco, Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –

Diffidati: Calhanoglu, Barella

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Coppola, Hongla, Cabal, Charlys, Kallon, Serdar, Saponara, Mboula, Cruz, Henry, Bonazzoli. Allenatore: Baroni, Buchanan

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: Magnani, Ngonge