Inzaghi: “Domenica sarà diverso. Mazzocchi? Il mercato lo fa Sabatini”

La Salernitana perde 6-1 contro la Juventus in occasione della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia e saluta la competizione. Domenica i granata affronteranno ancora i bianconeri, ma tra le mura amiche allo stadio ‘Arechi’

AL termine del match Filippo Inzaghi, mister dei campani, ha raccontato alla stampa le proprie impressioni sulla disfatta e in vista del campionato.

Al termine dell’ottavo di finale perso per 6-1, parla uno sconsolato mister Pippo Inzaghi: “Qualcosa in più si poteva fare, ma cambiare così tanto così non è semplice – facendo riferimento all’XI iniziale – Ma non c’era alternativa, eravamo corti a centrocampo, non volevo neanche rischiare Maggiore, ma sono stato costretto. Domenica Fazio e Candreva torneranno, ma dovevano riposare: sono due capitani ma hanno anche trentasette anni”.

Aggiunge poi mister Inzaghi: “Dobbiamo cancellare stasera. La cosa buona sono i minuti nelle gambe messe da chi ha giocato meno. E’ una serata difficile da giudicare. Era difficile sapevo dei rischi che correvo. E’ ovvio che dispiace perdere così”. In vista di domenica l’allenatore dei granata assicura: “Sarà una Salernitana diversa, sarà la squadra che sta facendo ottime cose in campionato e con il nostro pubblico a fianco. Dobbiamo ricordarci quello che di buono stiamo facendo ”.

Sulla partenza di Mazzocchi Inzaghi rimbalza qualsiasi domanda: “Abbiamo un direttore Sabatini che è bravissimo che ha già fatto cose straordinarie. Il mercato lo fa lui e la società, io penso ad allenare”.