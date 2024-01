Il Milan trema ancora: così Tomori vola dai rivali di sempre

Dall’Inghilterra trapelano aggiornamenti importanti. Un top club avrebbe messo nel mirino il pilastro dello scacchiere del Milan

In attesa di definire ufficialmente la trattativa legata a Terracciano, per la quale sono stati risolti anche gli ultimi scogli, il Milan continua a scandagliare il terreno alla ricerca di nuove soluzioni. Tra le priorità in casa rossonera c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo difensore centrale, in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Stefano Pioli.

Nonostante una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi, però, non sono pochi i big del Milan finiti nel mirino dei top club europei. Al di là della situazione legata a Maignan, infatti, negli ultimi giorni hanno preso quota le voci circa un possibile addio di Tomori. Attualmente fermo ai box per infortunio, il difensore inglese avrebbe infatti calamitato l’interesse del Bayern Monaco. Nonostante il muro eretto dai rossoneri, infatti, i bavaresi potrebbero rendersi minacciosi per Tomori soprattutto in estate con un’offerta importante. Legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027, per l’ex Chelsea si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta.

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: anche l’Arsenal su Tomori

A tal proposito, occhio all’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da Football Transfers, infatti, tra i club interessati a Tomori ci sarebbe anche l’Arsenal.

Dopo aver provato a capire la fattibilità dell’operazione Kiwior proprio con i londinesi, il Milan sarebbe ora costretto a guardarsi dall’interessamento dei Gunners per Tomori. Come già ribadito, però, l’area mercato rossonera non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello a cuor leggero. Protagonista di una prima parte di stagione importante nonostante le difficoltà contingenti, Tomori è considerato un vero e proprio punto di riferimento dentro e fuori dal rettangolo verde. Motivo per il quale le possibilità che Tomori dica addio al Milan a gennaio sono quasi nulle. Il discorso però potrebbe cambiare in ottica estiva; a patto, però, di una proposta da far tremare i polsi. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione emergeranno novità a riguardo.