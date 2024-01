Il Milan alza il muro: 50 milioni (adesso) non bastano

I gioielli del Milan nel mirino delle big d’Europa: arriva immediata la risposta del ‘Diavolo’ per l’alfiere di Pioli

Non è un mistero il corteggiamento delle big d’Europa per Maignan, specialmente del Bayern Monaco.

Oltre all’estremo difensore francese, i campioni di Germania seguono con interesse anche Fikayo Tomori in casa Milan per rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto difensivo. Un interesse datato quello dei bavaresi e che si è riacceso in questa finestra invernale della campagna trasferimenti, complici le difficoltà riscontrate nello scacchiere di Tuchel dall’ex juventino de Ligt. Il Bayern guarda sempre con molto interesse al mercato della Serie A e dopo l’olandese e Kim adesso ha messo concretamente nei radar l’alfiere della retroguardia di Pioli.

Calciomercato Milan, respinto l’assalto del Bayern per Tomori

Tomori è al momento ai box per un infortunio muscolare e tornerà a disposizione dei rossoneri soltanto nel mese di marzo.

Complicato e al momento da escludere che il Milan si sieda a trattare un’eventuale cessione dell’ex Chelsea a metà stagione e neanche un assegno pesante da 50 milioni di euro farebbe cambiare idea a Cardinale e alla proprietà milanista. Il ‘Diavolo’ come riporta il ‘Corriere della Sera’ ha subito respinto l’assalto del Bayern Monaco per Tomori, dichiarando incedibile il suo pilastro difensivo. Il difensore inglese è sotto contratto fino al giugno 2027 e Pioli spera al più presto di riaverlo a disposizione. Intanto i campioni di Germania non si arrendono e sarebbero pronti a riprovarci la prossima estate, quando il Milan per un’offerta irrinunciabile ed esigenze di bilancio stavolta potrebbe aprire all’offensiva del Bayern.