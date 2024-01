Il Bayern fa tremare il Milan: 130 milioni per due titolarissimi

Il club bavarese punta a rinforzarsi con due big della squadra di Pioli. Ecco tutti i dettagli

Il Bayern Monaco è pronto a fare spesa a casa Milan. Nelle scorse ore è uscita la notizia del forte interesse dei bavaresi per Fikayo Tomori, con il club bavarese intenzionato ad andare subito all’assalto vista la necessità di aggiungere un elemento di spessore al reparto arretrato a disposizione di Tuchel.

Naturalmente i rossoneri non pensano affatto di privarsi dell’inglese nel bel mezzo della stagione e con degli obiettivi importanti da raggiungere, su tutti la qualificazione alla prossima Champions. L’ex Chelsea è uno dei pilastri della formazione di Pioli, come confermano le 22 presenze (quasi 2000′) collezionate fin qui dal classe ’97. Peraltro il Milan è in piena emergenza difensiva, in questa sessione di gennaio deve quindi aggiungere – ha iniziato riprendendosi Gabbia – più che togliere.

Il Bayern dovrebbe presentare un’offerta da almeno 50 milioni di euro per far vacillare Furlani e soci. Ma non è detto che basterebbe, perché poi sorgerebbe il problema del sostituto. Di un sostituto ad altezza Milan.

Milan, il Bayern punta Tomori e Maignan

L’assalto del Bayern, che l’estate scorsa fece anche dei sondaggi per Kalulu, potrebbe essere ripetuto a inizio estate. Proprio nel prossimo calciomercato estivo, la società teutonica potrebbe provare a prendere un altro big rossonero. Parliamo ovviamente di Mike Maignan, sulla lista dei tedeschi per la pesante eredità di Neuer, fresco di rinnovo fino al 2025.

In trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, il portiere ventottenne viene valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il Bayern dovrebbe arrivare a tanto per ottenere il via libera del Milan, garantendo al transalpino un contratto da 7/8 milioni netti. Su Maignan ci sono anche alcune big inglesi, su tutte il Chelsea, ma al momento è proprio quella bavarese la destinazione più probabile in caso di partenza da Milano.