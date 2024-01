Fulmine a ciel sereno Milan: addio immediato, blitz del Bayern Monaco

L’ultima indiscrezione dalla Germania può ribaltare i piani del Milan. La richiesta di informazioni che scompagina i piani dei rossoneri

Reduce da due vittorie importanti tra campionato e Coppa Italia, il Milan può proiettarsi ai prossimi impegni di campionato con rinomate certezze. Dopo non aver brillato in campionato contro il Sassuolo, pur portando a casa tre punti pesantissimi, i rossoneri hanno lanciato ottimi segnali contro il Cagliari.

E intanto nelle scorse ore è arrivato il comunicato con il quale il “Diavolo” ha ufficializzato l’innesto di Gabbia. Falcidiato da tantissimi infortuni in una prima parte di stagione molto sfortunata, il reparto arretrato continua ad essere al centro degli interessi dell’area mercato rossonera. Sia in entrata che in uscita. Gli ultimi aggiornamenti che trapelano dalla Germania, sotto questo punto di vista, non possono essere trascurati. Stando a quanto evidenziato da sky.de, infatti, il Bayern Monaco avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Tomori.

Calciomercato Milan, dalla Germania: Tomori nel mirino del Bayern Monaco

Attualmente fermo ai box per infortunio, il difensore inglese è stato per larghi tratti della stagione una vera e propria ancora per il Milan. Protagonista di buone prestazioni sia in campo nazionale che internazionale, Tomori avrebbe calamitato l’interesse del Bayern Monaco.

Stando a quanto riferito, i bavaresi avrebbero inserito Tomori nella loro lista dei desideri e non è da escludere un blitz in tempi relativamente brevi. Ciò detto, sembra assolutamente improbabile che il Milan decida di privarsi di uno dei suoi punti di riferimento nel mercato di riparazione. I campioni uscenti di Germania, però, potrebbero posticipare l’assalto in estate, accontentando le richieste del Milan. Fino a questo momento, comunque, non si registrano offerte concrete. Il “Diavolo” punta forte su Tomori e non intende ascoltare nessuna offerta, a gennaio. Da vedere, però, se ed eventualmente in che modo il Bayern potrà far saltare il banco in estate. Scenario in evoluzione.