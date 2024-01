Dybala tra i dettagli della clausola e il mercato di gennaio: le ultime | CM.IT

La clausola di Dybala torna ad essere un tema caldo in casa Roma: tutti i dettagli sulla situazione dell’argentino.

La clausola rescissoria di Paulo Dybala resta uno degli argomenti caldi in casa Roma. Il mancato rinnovo dell’argentino nei mesi scorsi ha lasciato in vigore gli accordi dell’estate 2022, secondo i quali l’argentino può liberarsi per una cifra irrisoria sia a gennaio che durante la sessione estiva.

Se un club si dovesse interessare a Dybala, sia italiano che straniero, la cifra per portarselo a casa è unica: 12 milioni di euro. C’è, però, una differenza sostanziale rispetto alla nazionalità dell’eventuale acquirente.

La Roma ha, infatti, la facoltà di “annullare” la clausola se a farsi avanti dovesse essere un club italiano, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dovrebbe poi versare una parte dei 12 milioni non incassati al giocatore come “bonus di permanenza”. Nel caso, invece, la proposta formale arrivasse da una società estera, l’unico ad avere voce in capitolo sarebbe il campione del mondo 2022.

Un tweet del giornalista Fabrizio Romano questa mattina ha riacceso i rumours intorno all’attaccante, ricordando che, in teoria, c’è tempo fino al 15 gennaio per portarlo via dalla Capitale. La situazione, ad oggi, racconta che Dybala non ha ricevuto offerte per questo mercato invernale e difficilmente le prenderebbe in considerazione, visto il legame ormai solido con club, piazza e Mourinho.

Servirebbe davvero una proposta da far tremare i polsi per cambiare lo scenario di questi giorni. La priorità, dunque, resta ritrovare continuità in campo in vista di un trittico terribile (Atalanta, Lazio, Milan) fondamentale per il senso della stagione romanista. Discorso diverso quello che accadrà a luglio, quando, salvo rinnovi che al momento non sono in calendario, tornerà in auge la clausola esercitabile fino al giorno 31. Ma è decisamente presto per pensarci.