DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 5 gennaio

Come evidenziato da Calciomercato.it, Mourinho è in stretto contatto con famiglia di Huijsen, che vuole la Roma. Il Frosinone oggi aspetta il via libera e quindi la firma del ragazzo: accordi trovati a inizio dicembre per un prestito secco. La Juve però è stata categorica: a Frosinone o rimane in bianconero. Da capire se la Juventus dovesse cambiare idea con un prestito oneroso.