Lazio, paradosso Provedel: miglior giocatore dell’anno con l’ingaggio ‘più basso’ | CM.IT

Ivan Provedel è stato eletto miglior giocatore del 2023 dai tifosi, ma la Lazio non si è ancora mossa per un rinnovo

È Ivan Provedel il ‘giocatore dell’anno’ in casa Lazio. Lo hanno eletto i tifosi, per cui da quando è arrivato e si è preso, praticamente subito, il posto da titolare è diventato una specie di beniamino. Lo scorso anno è stato grande protagonista di una stagione clamorosa, con qualcosa come 20 clean sheets e il titolo di miglior portiere del 2022/23 attribuitogli dalla Serie A. Arrivato un anno e mezzo fa insieme a Luis Maximiano dopo l’addio di Strakosha, gli è bastato davvero poco per guadagnarsi anche gli striscioni, fisso quello in Distinti Sud, dei tifosi biancocelesti.

Classe ’94, a quasi 30 anni sono arrivate anche le convocazioni in Nazionale, prima con Mancini e ora anche con Spalletti. È esploso tardi, sì, dopo le stagioni a Castellammare, Empoli e Spezia ma lo ha fatto in maniera fragorosa. Fino allo storico gol allo scadere contro l’Atletico Madrid che ha fatto esplodere l’Olimpico, assolutamente decisivo per il passaggio agli ottavi di finale. E che l’account ufficiale della Champions League sui social ancora ricorda quasi a cadenza mensile. Strana la vita, considerando che nell’estate del 2020 giocava in B con la Juve Stabia. Il portiere di Pordenone, cresciuto nel vivaio dell’Udinese – una garanzia incredibile a livello di portieri -, è arrivato in sordina ed è diventato in poco tempo un top player della Serie A. In questa stagione ha sofferto anche lui l’inizio di stagione negativo della Lazio, con un paio di errorini da matita rossa. Che ci stanno in un’annata, solo che con i portieri sono più evidenti perché – ovviamente – decisivi. Ma anche lui, così come la retroguardia di Sarri, sta tornando al top e il miracolo a Empoli ne è una prova. In un momento in cui nella Lazio si discute del futuro di tanti giocatori, soprattutto di rinnovi. Vedi prima Luis Alberto, che alla fine ha firmato un contratto da 4 milioni, ma anche Zaccagni e Felipe Anderson con cui si trattano i nuovi accordi su richieste importanti. Nonostante i numeri e le prestazioni non siano dalla loro parte.

Lazio, ancora nessuna novità per il rinnovo di Provedel

Si parla poco invece di quello di Ivan Provedel, che a differenza di quanto circolato alcuni mesi fa, non è affatto vicino. Con tutte queste premesse, un bel po’ stona il fatto che il portiere biancazzurro – dando uno sguardo al monte ingaggi di Formello – sia praticamente in fondo alla lista. L’ultimo dei titolari, il terzultimo in assoluto. Provedel guadagna poco più di 1 milione a stagione, guardando i numeri e le prestazioni ben al di sotto di quanto meriterebbe anche in relazione alle cifre che girano nei discorsi con altri giocatori.

Si è parlato anche di diversi sondaggi da big europee, in primis inglesi, con il Manchester United che sarebbe tra i club interessati. Voci che ad ora non rispondono a verità, anche perché i Red Devils sono alle prese con un momento storico – l’ennesimo – complicatissimo, di rivoluzioni. A Carrington ci sono grossi cambiamenti in corso, che hanno coinvolto addirittura la stessa proprietà del club e quindi anche l’organigramma dell’area sportiva è in fase di assestamento. Ciò non esclude ovviamente che nei prossimi mesi, in primavera in vista del mercato estivo, non possa muoversi qualcosa magari anche all’estero. Provedel non ha fretta, ha un contratto fino al 2027, è legatissimo alla piazza e si trova ovviamente bene a Roma. Né ci sono frizioni con la società. Lotito non è inoltre abituato ad agire a campionato in corso sul fronte rinnovi, soprattutto per contratti così lunghi, questo va sottolineato. Preferisce aspettare l’estate tirando tutte le somme. Dati e fatti alla mano, va però di certo registrata questa ‘scollatura’.