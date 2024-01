Sconfitta pesante e nuovo allenatore: Inzaghi sotto osservazione

Le ultime sulla panchina della Salernitana, che potrebbe presto affidarsi ad un nuovo allenatore

Un ko troppo pesante per passare sotto traccia. Dalle parti di Salerno non possono essere per nulla contenti del 6 a 1 subito a Torino contro la Juventus.

I campani, che si sono affidati ad un importante turnover, erano passati in vantaggio prima di affondare sotto i colpi degli uomini di Massimiliano Allegri. La Coppa Italia non era certo un obiettivo per la Salernitana, ma perdere così fa davvero male. Fa male al morale di una squadra, ultima in classifica, che solo domenica scorsa aveva rialzato la testa.

A Verona, infatti, era arrivata la seconda vittoria di Pippo Inzaghi, dopo quella dello scorso 25 novembre contro la Lazio.

Salernitana, Inzaghi sotto osservazione: De Rossi il nome giusto

Super Pippo era sotto osservazione e con i quattro punti ottenuti contro il Milan e i gialloblu ha di fatto salvato il posto, ma adesso tutto può tornare in discussione.

La panchina di Inzaghi non è certo salda e se la situazione dovesse precipitare nuovamente, il sostituto potrebbe essere già pronto. Attenzione così ad un altro campione del Mondo, Daniele De Rossi. Potrebbe essere davvero lui il nome giusto per la Salernitana. Non può essere scartata, inoltre, però, anche l’ipotesi Davide Nicola, che conosce bene la piazza e sa come si fanno i miracoli all’Arechi.