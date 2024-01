Roma-Cremonese, il rigore della discordia: giornali e social infiammano la polemica

Roma-Cremonese il giorno dopo, polemiche su giornali e social per il rigore che ha dato la vittoria ai giallorossi

Ha rischiato grosso, eccome, la Roma, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. In una edizione del torneo che ha già visto uscire di scena altre big come Inter e Napoli, anche i capitolini se la sono vista brutta, rischiando una clamorosa riedizione della beffa contro i grigiorossi dello scorso anno. Salvandosi nel finale e tra le polemiche.

Nell’ultima parte di gara, le reti di Lukaku e Dybala a ribaltare quella iniziale di Tsadjout. Ma non sono mancate le discussioni, sulla concessione del penalty poi trasformato dall’argentino per fallo di Sernicola su Spinazzola. L’arbitro Pairetto non ha avuto esitazioni nell’indicare il dischetto, una decisione che è stata però duramente contestata. Le immagini non hanno chiarito l’esatta intensità del contatto e nel post partita ovviamente il dibattito è stato acceso. Con Mourinho a scagliarsi contro l’assente Massimo Mauro nel collegamento con Sport Mediaset.

Roma-Cremonese, Pairetto bocciato dai quotidiani: pagelle impietose, anche sui social è bufera

Il giorno dopo, tiene banco la direzione di gara di Pairetto, che soltanto il ‘Corriere dello Sport’ reputa sufficiente, con un voto di 6,5. Gli altri quotidiano sportivi principali, invece, ci vanno giù pesante.

La ‘Gazzetta dello Sport’ parla di contatto lieve e rigore dubbio, assegnando un 5 in pagella al direttore di gara. Ulteriormente negativo il giudizio di ‘Tuttosport’, per il quale il rigore è generosissimo e il voto è un 4 senza appello. Anche sui social, ci sono commenti assai pesanti sulla decisione che ha deciso di fatto la sfida di ieri sera all’Olimpico. Ecco alcuni commenti, anche contro Mourinho:

Pianginho ha parlato dell’arbitro in portoghese sto giro? #RomaCremonese — D a v i d e * 🎗 (@dado1907) January 4, 2024

Una squadra più tutelata del genere in Serie A non esiste. pic.twitter.com/S33mblgaZD — Spazio_Lazio (@ImmobileThe) January 3, 2024

Grandissimo #Mourinho che per distogliere l’attenzione dall’ennesimo rigore regalato, insulta #MassimoMauro. #RomaCremonese. Ennesima figura da cioccolatai della seconda squadra di Roma — MK (@73Kalle) January 4, 2024