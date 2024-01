Mou esulta per la vittoria, poi è show contro Massimo Mauro: “Ci vuole rispetto”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine di Roma-Cremonese, match valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

La Roma vince in rimonta e vola ai Quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi hanno battuto la Cremonese per 2 a 1, grazie alle reti di Lukaku e Dybala, su rigore.

Mourinho è soddisfatto per la vittoria ottenuta. Una vittoria arriva in totale emergenza: “Serve rispetto per le nostre difficoltà – esordisce il tecnico ai microfoni di Sportmediaset -. Nessuno ha vinto senza un difensore centrale, magari sì, ma non è facile, ma siamo uniti. Se usciamo oggi, usciamo morti di soluzioni e di stanchezza. Abbiamo vinto contro una squadra che non è di Serie B, ma abbiamo meritato”.

Ora ci sarà la Lazio ai quarti di finale. Mourinho e i suoi uomini, però, prima dovranno giocare in campionato contro l’Atalanta: “Non so come ci arriveremo al derby – prosegue il tecnico -. Siamo questi e domenica c’è un’altra partita importantissima. Se servisse, Lukaku come difensore centrale lo farebbe. Azmoun va via la prossima settimana, Paredes, Cristante e Mancini sono diffidati, non so come giocheremo le prossime partite. I tifosi meritano tutto quello che abbiamo, anch’io sono stanco che ho fatto qualche km (sorride, ndr.), ma domani si torna ad allenarsi”.

Roma-Cremonese, Mourinho contro Massimo Mauro: “Così è brutto”

Nel corso dell’intervista, Mourinho polemizza con Massimo Mauro, che però non è in studio:

“Peccato che non ci sia – afferma il portoghese -. Per un ex calciatore non rispettare la gente che mangia sullo stesso piatto in cui lui ha mangiato, è brutto. Quando guardo gente lì penso sempre che capiscono e rispettano chi mangia in quel piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi… Sicuramente non viene da voi solo per la sua bella faccia”