Mauro replica a Mourinho: “Nulla è fatto a caso, io non sono disponibile”

Arriva la risposta dell’opinionista Mediaset al tecnico portoghese, che ieri lo aveva attaccato dopo Roma-Cremonese

Massimo Mauro risponde a José Mourinho. L’ex giocatore, presente stasera negli studi Mediaset, per il post gara di Juventus-Salernitana, ha potuto replicare al tecnico portoghese.

“Non devo ripetere niente di quello che ho detto 10 giorni fa – afferma l’opinionista -. Lì c’è tutto il rispetto per i calciatori, gli allenatori e gli arbitri e per Mourinho. Se ha bisogno di un nemico non sono disponibile. Se vuole parlare di calcio, quando ci incontreremo parleremo di calcio. Lui sa il fatto suo, è un grande comunitare non fa mai nulla per caso. È il mio lavoro, è 20 anni che lo faccio: il mio interlocutore sono l’azienda e la mia coscienza. Io ho sempre rispettato tutti. Mourinho è un uomo che ha vinto tutto, io mica posso fare il suo nemico”.

Mourinho vs Mauro: ecco le dichiarazioni del portoghese

Il tecnico portoghese, ricordiamo, nella serata di ieri, aveva attaccato Mauro, per delle sue dichiarazioni relative Roma-Napoli:

“Serve rispetto per le nostre difficoltà, per un ex calciatore non rispettare la gente che mangia nello stesso piatto in cui lui ha mangiato, è brutto. Anzi, mangia ancora perché sicuramente non viene da voi solo per la sua bella faccia, ma anche per qualche soldo”, aveva detto Mourinho. Stasera, dunque, la replica di Mauro.