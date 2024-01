Mourinho durissimo contro Massimo Mauro: cosa c’è davvero dietro le parole del portoghese

Jose Mourinho si è scatenato nel postpartita di Roma-Cremonese replicando a delle dichiarazioni di Massimo Mauro: il vero motivo

Il solito Jose Mourinho. Dopo la rimonta contro la Cremonese che è valsa il passaggio ai quarti di Coppa Italia dove troverà la Lazio tra una settimana, lo Special One si è presentato davanti alle telecamere di ‘Mediaset’ per la consueta intervista postgara. E di certo non ha fatto pentire gli spettatori di essere rimasti sintonizzati.

A far discutere è stato l’attacco, o magari la replica, a Massimo Mauro che di Mediaset è opinionista. Anche se ieri sera non era in studio. “Serve rispetto per le nostre difficoltà. Per un ex calciatore non rispettare la gente che mangia nello stesso piatto in cui lui ha mangiato, è brutto. Anzi, mangia ancora perché sicuramente non viene da voi solo per la sua bella faccia, ma anche per qualche soldo”, ha detto Mourinho. Dietro le parole del portoghese ci sono quelle di qualche giorno fa a ‘Pressing’ dopo Roma-Napoli da parte appunto di Massimo Mauro: “Il comportamento dei giocatori è stato discutibile. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio“. Parole che erano state a loro volta durissime da parte dell’ex giocatore della Juventus, noto per le sue opinioni e i pensieri sempre molto piccati e discussi.

Mourinho contro Massimo Mauro, Sabatini: “Ecco cosa gli ha dato fastidio”

Mouriho si è tolto un bel macigno, incalzato dalla domanda di Sandro Sabatini che questa mattina ne ha riparlato anche a ‘Radio Radio’: “A sentirla lì mi è sembrata più sgradevole che a risentirla ora. Credo che però non sia solo l’antisportività. Io stravedo per Mourinho, ma quando fa lo show in panchina contro gli arbitri tutti sottolineano che quell’atteggiamento non è di fair play. Credo che a Mourinho, e magari lui lo riassume nella figura di Mauro, siano dispiaciute anche certe affermazioni sul fatto che giochi male, sul fallimento che è una parola che fa dei danni in chi la subisce. Certe frasi non se le aspetta da chi c’è stato in campo o in panchina”, spiega il giornalista.

In qualche modo lo Special One, quindi, potrebbe aver magari colto l’occasione per rispondere a tutti quelli – ex giocatori e allenatori in attività – che lo hanno criticato in questi anni. Vedi anche le schermaglie con il Sassuolo o qualche settimana fa le parole di Palladino. Sta di fatto che intanto sui social i tifosi della Roma stanno esaltando Mourinho per la risposta a Mauro, storicamente poco simpatico ai giallorossi, e per quella che è stata comunque una difesa della maglia e del club. Fattori questi, che costituiscono forse il motivo principale per cui in gran parte a Roma si speri nel rinnovo del portoghese.