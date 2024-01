Icardi lancia messaggi d’amore, ma non per l’Inter: ecco che cosa è successo

Mauro Icardi, centravanti argentino, negli ultimi giorni è stato accostato ad un possibile ritorno all’Inter ora nelle mani di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

L’altro ieri, durante una trasmissione televisiva, Roberto Alessi, direttore di Novella2000, ha parlato di un possibile ritorno all’Inter di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, che ha lasciato la Beneamata nell’estate di calciomercato nel 2019, dopo un’esperienza partita bene e finita molto male con il PSG, sembra aver trovato la sua vera dimensione con i colori del Galatasaray.

In Turchia, Maurito è diventato un vero e proprio idolo delle folle con i suoi gol pesantissimi anche in Champions League, basti pensare alle marcature contro Manchester United e Bayern Monaco dell’ultimo gironcino di Coppa Campioni. Una rinascita per Icardi che ora è davvero tornato un top player a livello internazionale in grado di fare la differenza sia in campionato che nelle competizione continentali. Un elemento potenzialmente quindi interessante anche per il reparto offensivo dell’Inter che deve fare i conti con una condizione non eccellente di Alexis Sanchez e con un Marko Arnautovic spesso fermo per problemi di infortuni.

Ritorno all’Inter? Le idee di Mauro Icardi sembrano molto chiare

Negli ultimi mesi Mauro Icardi ha più volte lanciato messaggi di amore nei confronti della ‘sua’ Inter, la squadra della quale per diverse stagioni è stato capitano e con la quale ha ottenuto, per due anni, il titolo di capocannoniere del campionato italiano di Serie A. Icardi è cresciuto con l’Inter e la squadra nerazzurra è diventata ‘grande’ con l’argentino che poi, proprio alle porte dei trofei, ha lasciato Milano dopo i dissapori con l’ambiente. L’affetto e la nostalgia di Milano però potrebbero non essere abbastanza.

Nelle ultime ore infatti, Mauro Icardi ha pubblicato diverse storie, anzi dei veri e propri messaggi d’amore, nei confronti della città di Istanbul al momento del ritorno nella capitale della Turchia. Con la seconda parte di stagione in vista, Maurito sembra aver precisato la sua volontà di restare ad Istanbul e cercare di centrare il titolo contro un altro ex bomber dell’Inter che ora veste la maglia dei rivali del Fenerbahce: Edin Dzeko.