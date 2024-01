Divorzio immediato, Tiago Pinto lascia subito la Roma

Il general manager è pronto ad anticipare il suo addio dalla dirigenza del club giallorosso

Come svelato dalle anticipazioni dei Calciomercato.it nelle scorse settimane, Tiago Pinto si appresta a lasciare la Roma. Il direttore portoghese non solo non rinnoverà dunque il suo contratto in scadenza con i giallorossi, ma dirà subito addio al suo incarico di general manager dopo tre anni trascorsi nella Capitale.

La notizia lanciata questo pomeriggio dal ‘Corriere dello Sport’ trova conferme in quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it. Come anticipato nei giorni scorsi, l’addio era nell’aria e il nome più caldo per la sostituzione del portoghese è quello di François Modesto, attuale direttore tecnico del Monza.

Tiago Pinto, come annunciato quest’oggi alla squadra in allenamento, lascerà ufficialmente la Roma il prossimo 1° febbraio, al termine della sessione invernale di mercato. Già lo scorso agosto, nell’ambito di un interesse da parte del Tottenham, vi avevamo raccontato delle problematiche legate al rinnovo e della possibilità di un addio anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Per favorire l’arrivo di un nuovo direttore sportivo che possa prendere subito in mano la gestione del mercato e programmare le mosse in vista della prossima estate, il portoghese finalizzerà il suo accordo con i giallorossi a fine mese.