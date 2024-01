Theo Hernandez ringrazia il Milan e se ne va: vuole una nuova avventura

Il Milan deve fare attenzione al futuro di Theo Hernandez: il francese può cambiare aria e accettare una proposta indecente

Il Milan inizia il mercato con il ritorno di Matteo Gabbia e accelera ancora. Per i rossoneri, vicina un’altra operazione: Milan che può mettere le mani su Terracciano, regalando subito due innesti molto importanti a Pioli. Acquisti che permetterebbero a Theo Hernandez di tornare nella sua posizione abituale.

Il francese si è sacrificato nelle ultime gare da difensore centrale, pur manifestando qualche sofferenza ha tenuto botta e ora si prepara a tornare sulla fascia sinistra. In questa stagione, il suo rendimento è stato un po’ altalenante e fin qui non all’altezza delle passate annate, ma parliamo sempre di un giocatore molto importante per il Diavolo. Il Milan però deve guardarsi dalla minaccia di un top club che potrebbe stuzzicarlo, per un addio a sorpresa.

Milan, allarme Theo Hernandez: sta pensando all’addio, ecco la destinazione

A lui sta pensando il Real Madrid, che vorrebbe riportarlo indietro dopo averlo ceduto nel 2019. Arrivano conferme sull’idea di Hernandez come ‘piano B’ per i ‘Blancos’, rispetto alla prima scelta che sarebbe Alphonso Davies.

Secondo ‘Elnacional.cat’, in Spagna, le riflessioni sarebbero in corso anche per quanto riguarda Hernandez, che dopo aver maturato uno status importante al Milan vorrebbe una nuova avventura e magari tornare al Real cresciuto, più maturo e consapevole, per dimostrare di meritare la maglia delle ‘Merengues’. Il Real, dal canto suo, sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro.