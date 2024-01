Milan, doccia gelata per Pioli: ma c’è una consolazione

Il Milan molto attivo sul mercato in questa fase, ma per il rinforzo in attacco arrivano brutte notizie per Stefano Pioli

Sul campo, il 2024 del Milan è partito con il piede giusto con la netta vittoria sul Cagliari per 4-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i rossoneri, la coppa nazionale è certamente un obiettivo da perseguire e il tabellone potrebbe aprire la strada verso la finale. Ma anche sul mercato, i rossoneri hanno approcciato il nuovo anno in maniera assai convinta.

Abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it ieri sia del ritorno di Gabbia dal Villarreal, che della trattativa per portare in rossonero Terracciano. La difesa era il reparto su cui il Diavolo doveva intervenire prontamente, visti i tanti infortuni, ed è quello che la dirigenza sta facendo. Nel corso di questa sessione di mercato, però, il Milan cercherà di rinforzare anche altri reparti. Si pensa anche all’attacco, ma per l’obiettivo conclamato di Furlani e Moncada la strada si fa davvero in salita.

Milan, Guirassy in salita: assalto complicatissimo

E’ da tempo che il Milan è tra le squadre più interessate a Serhou Guirassy, attaccante guineano che con la maglia dello Stoccarda fin qui ha disputato una stagione super, da 19 gol in 16 partite giocate.

Diversi ordini di problemi però per lui. Innanzitutto il fatto che sarà in campo in Coppa d’Africa e dunque con l’incognita di quando poterlo avere effettivamente a disposizione. Quindi, l’ingaggio che lieviterebbe, data l’abolizione del Decreto Crescita. Per Guirassy, uno stipendio da 5 milioni netti significherebbe adesso dover mettere in conto una spesa complessiva annua per l’ingaggio da 9,2 milioni di euro lordi. Una cifra considerevole per le casse del Milan, che frena gli entusiasmi e obbliga a temporeggiare.

Nel frattempo, il Diavolo potrebbe sperare di fare cassa con qualche cessione. Ma attenzione anche a uno scenario che fino a qualche settimana fa sarebbe stato imprevisto. Luka Jovic sembra essersi sbloccato, se continuasse così il colpo in attacco potrebbe non essere più necessario.