La Juve sacrifica un attaccante, c’è il prescelto: così arrivano i rinforzi a gennaio

La Juventus deve cedere per cominciare a muoversi in entrata nel mercato di gennaio: è arrivata la decisione sull’addio

Il mercato di gennaio ha aperto le danze e in Serie A c’è chi ne ha già approfittato, vedi il Milan con il ritorno di Gabbia. E il possibile arrivo di Terracciano. Il Napoli sarà con buona probabilità uno dei club più attivi in questa finestra invernale, con Mazzocchi già chiuso e Samardzic che gli azzurri sperano di portare a casa entro breve. Anche se al momento la trattativa non è ancora assolutamente definita.

Poi c’è l’Inter che ha preso Buchanan e la Roma a caccia di un difensore centrale dopo la rinuncia a Bonucci. E la Juve? Al momento, insieme alla Lazio (che però potrebbe seriamente muoversi per Samardzic), è una delle poche big a non essersi praticamente mossa. Anche perché la risorse economiche a disposizione non permettono voli pindarici. A meno che i bianconeri non decidano di rinunciare qualche pezzo pregiato o non riescano a piazzare qualche calciatore. Vlahovic e Chiesa ovviamente non sono giocatori da muovere a gennaio, ma va detto che in generale cedere nella finestra invernale è molto complicato. E la Juve non ha intenzione di fare operazioni ‘tanto per’.

La Juve deve cedere per fare mercato a gennaio: McKennie blindato, via Kean

Tra i nomi di queste ultime ore ci sono Illing jr. e Fabio Miretti, due che sono stati accostati al Monza. Sull’esterno Giuntoli è disposto ad ascoltare offerte, ma soprattutto a titolo definitivo con gli agenti che nelle scorse settimane avevano provato a sondare il mercato inglese. Invece il centrocampista classe 2003 è stato appena blindato dallo stesso Allegri in conferenza. Ma si sa, di questi tempi le cose cambiano molto velocemente e in base alle offerte.

Ma tant’è. Perché la Juve ha comunque bisogno di cedere per muoversi in maniera importante e concreta sul mercato. Per questo sul nostro profilo X, abbiamo chiesto ai nostri followers chi dovrebbe esssere il sacrificato dei bianconeri per effettuare qualche operazione in entrata. All’ultimo posto, quindi il meno sacrificabile, c’è Weston McKennie (6,4%) che sta tornando a essere prezioso per il tecnico livornese. Poi una bagarre: Kostic ha totalizzato il 26,9% delle preferenze, poco sopra Miretti con il 28,2%. A ‘vincere’ alla fine è stato Moise Kean, che con il 38,5% per i nostri followers è il calciatore da cedere senza troppi rimpianti per dare il via al mercato in entrata. Difficile, però, che accada visto quanto pesa a bilancio: anzi la Juve è pronta a rinnovargli il contratto spalmando ulteriormente la cifra annuale di ammortamento.