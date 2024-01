Juve, Allegri: “Miretti? Resta qui. Domani giocano Perin, Rugani e Chiesa. “

E’ di nuovo vigilia in casa Juventus, ma non di campionato. Impegno infrasettimanale domani per i bianconeri, che ospiteranno la Salernitana di Simone Inzaghi per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Gara secca all’Allianz Stadium per la Juve di Allegri, che poi curiosamente re-incrocerà proprio i granata in campionato, ma allo stadio “Arechi”. Di seguito le parole dell’allenatore.

Inizia l’avventura nella coppa nazionale per la Juventus, si parte dagli ottavi di Coppa Italia contro la Salernitana, che ha eliminato prima la Ternana e poi la Sampdoria, senza subire gol. Con quale spirito la Juve si tuffa nella competizione? Spiega Massimiliano Allegri: “Ci teniamo, come sempre. Abbiamo solo la Coppa e il Campionato. Iniziamo contro una squadra che vive un buono stato di salute”.

Su eventuali rotazioni e turnover, unitamente al possibile esordio del classe 2005 Nonge Allegri ha le idee chiare: “Nonge non partirà titolare ma potrà avere spazio a partita in corso. Per la formazione decido domani mattina. Sono sicuri di giocare Perin, Rugani e Chiesa. Sarà il migliore 11 possibile per ottenere la vittoria, con lo stadio che sarà pieno”.

“La Coppa Italia all’inizio non interessa, ma alla fine è un trofeo. Dobbiamo essere bravi a vincere e fare il meglio possibile per andare avanti”.

“Alzare un trofeo è sempre importante, sopratutto alla Juventus dove giochiamo per questo”.

“Al campionato non ci sto pensando, perchè domani c’è la Coppa. Dobbiamo fare sempre al meglio, perchè sappiamo benissimo che un pareggio all’esterno è diverso. Ci sono pressioni diverse, oneri e onori. Ma siamo fortunati”.

“Mercato? C’è chi ci pensa ma noi dobbiamo pensare a lavorare. La squadra sta crescendo nei singoli e come gruppo, dobbiamo continuare così. La Coppa Italia all’inizio sembra non interessare, ma è un trofeo. Dobbiamo fare il meglio possibile per andare avanti

“Vincere le partite è complicato, il margine di errore si assottiglia e dobbiamo essere sempre più bravi”.

“McKennie è cresciuto, l’esperienza al Leeds l’ha fatto maturare, non è stata una esperienza facile per lui. Ha cinque mesi e deve fare ancora meglio”.

“Di Miretti sono contento, può solo crescere. Rimane alla Juventus”.

“Yildiz più due attaccanti? Si può fare tutto ma bisogna fare un passettino alla volta. Ora abbiamo trovato un nostro equilibrio. Anche chi gioca meno è importante, l’obiettivo è tornare in Champions e per farli bisogna passare da questa annata dove c’è chi ha meno spazio”.

“Yildiz domani non giocherà. Ora lui deve rimanere sereno e continuare a lavorare. Non sono due partite a decidere se sarai un campione: bisogna lavorare giorno dopo giorno e alla fine della carriera resta quel che si è fatto. Il resto sono chiacchiere, su un giocatore bravo ma con sole due partite nella Juve”.

