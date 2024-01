Inter, ecco la nuova maglia: “Non può essere vero”

Sul web circolano le prime immagini della possibile maglia dell’Inter per la prossima stagione. I tifosi hanno un parere ben preciso

L’Inter, dopo il pareggio contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato, sta preparando la sfida con il Verona dove i nerazzurri sono chiamati ad una vittoria per tenere a debita distanza la Juventus. Impegno, sulla carta, semplice per i ragazzi di Inzaghi ma guai a sottovalutare l’avversario anche perché, nelle ultime uscite, si è notata una fisiologico stanchezza fisica da parte di Thuram e compagni e questo dovuto anche alle assenze delle ultime settimane.

Tra gennaio e febbraio però si deciderà molto della stagione nerazzurra tra la Supercoppa, impegni importanti in campionato tra cui il trittico Fiorentina, Juventus e Roma e l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Servirà la miglior versione dell’Inter per uscire indenni da questo ciclo per nulla semplice.

Non solo il presente ma anche il futuro: nella giornata di oggi, infatti, sono spuntate le prime immagini di quella che potrebbe essere la maglietta della prossima stagione. Ci sarà una mini rivoluzione considerando come mancheranno le classifiche strisce verticali nerazzurre, Un vero e proprio cambiamento per quello che è, indiscutibilmente, un simbolo della divisa da gioco dell’Inter.

Possibile vedere Lautaro e compagni con le strisce ad effetto mimetico: righe nere su uno sfondo blu. Questa eventuale scelta divide e non poco i tifosi anche perché la prossima maglia potrebbe avere la seconda stella (in caso di vittoria dello scudetto) e quindi essere, per certi versi, storica per il club nerazzurro.

Nuova maglia Inter: i tifosi non ci stanno

Come detto la possibilità di avere questa nuova maglia ha scatenato sul web i tifosi nerazzurri

Nn può essere vero uno schifo simile nn si può accettare — Luciano in bici (@luciano_sisio57) January 3, 2024

sarebbe anche l’ora di smettere con stè sperimentazioni stilistiche.. non si scherza con la tradizione (con la seconda e la terza facciano quello che gli pare) 🤬🤬 — Lamar Grinson (@lamargrinson6) January 3, 2024

Io lo dico… non mi piace.

Capisco che i brand come Nike hanno bisogno dì vendere, ma preferisco la maglia attuale con i colori attuali.

Qualche piccola modifica va ben, stravolgerla no. — Internazionale⭐️ (@InterFCMilano) January 3, 2024

orripilante — Alessandro Da Prato (@AleDaPrato5) January 3, 2024

Auguro ai tifosi dell’#Inter non sia la prossima maglia. Questa non mancherebbe di rispetto solo alla storia, ma anche al buon gusto.

No comment 🤦‍♂️ pic.twitter.com/aVmWey3HXh — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) January 3, 2024

La nuova Prima Maglia #Inter 24/25 secondo “Footyheadlines” Non so cosa dire. pic.twitter.com/MOIqsuBpyB — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 3, 2024

Non so se sarà veramente la prima maglia #Inter dell’anno prossimo, ma estendo il ragionamento a tutte le squadre con le strisce verticali: ci vuole tanto a fare una cosa normale? Innovativo, che fa vendere etc… ma normale. Per me così è un grande 👎 pic.twitter.com/ZOeaoWcea8 — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 3, 2024

I tifosi nerazzurri sembrano essere decisamente in linea per quanto riguarda il parere sulla nuova maglia dell’Inter. Opinione negativa nei confronti di una divisa che potrebbe avere la seconda stella sul petto.