Doppio assalto in casa Lazio: la risposta di Lotito alla Juventus

La Juve attenta alle occasioni di mercato: il Dt bianconero Giuntoli guarda con interesse a due gioielli della Lazio

Senza uscite difficilmente ci saranno dei colpi in entrata alla Juventus in questa finestra di gennaio. Niente centrocampista quindi per Allegri, che comunque non si accontenterebbe di un innesto in mediana solo per far numero.

I bianconeri hanno un solo impegno alla settimana oltre alla Coppa Italia e il tecnico piacentino può far leva anche sui giovani in caso di emergenza. Le piste Phillips e Hojbjerg in particolare restano aperte, ma se non arriverà un’offerta concreta per la cessione di Iling-Junior tutto rimarrà com’è alla Continassa. Giuntoli e Allegri non vogliono sacrificare i gioielli della casa e guardano già alle mosse per il futuro. La dirigenza della Continassa ha bloccato Adzic e ha iniziato a tessere la tela per la Juve che verrà per la prossima stagione, quando i bianconeri a meno di cataclismi torneranno a disputare la Champions League.

Calciomercato Juventus, tentazione Luis Alberto dopo Felipe Anderson

Tra giovani e occasioni di mercato Giuntoli deve coniugare risultati e sostenibilità, con un occhio quindi alle occasioni che si presentano sul mercato.

Uno di queste era rappresentata dal vecchio pallino Zielinski, che non rinnoverà il contratto con il Napoli. L’offensiva del capo dell’area tecnica juventina non è andato però a buon fine, con l’Inter nettamente in vantaggio e pronta a chiudere presto la partita. Così le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ e di Giuntoli si starebbero spostate su Felipe Anderson, in scadenza a giugno con la Lazio. Il prolungamento è in fase di stallo con Lotito e c’è chi sussurra che dietro ci sia propria una big come la Juve. Sempre dalla Lazio, Giuntoli e il braccio destro Manna guardano con interesse agli scenari su Luis Alberto come scrive ‘Tuttosport’. Sullo spagnolo però, che ha rinnovato lo scorso ottobre con i biancocelesti, il patron Lotito avrebbe eretto un muro di fronte alla corte dei bianconeri.