Da possibile flop a certezza assoluta: la parabola di Jovic al Milan

Dopo un arrivo pieno di dubbi e perplessità, Luka Jovic sta prendendo per mano il Milan in questo momento decisamente complicato: le ultimissime notizie sui rossoneri di Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria di sabato pomeriggio contro il Sassuolo, ha bissato il buon risultato ottenendo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia superando il Cagliari di Claudio Ranieri.

Una vittoria rotonda e convincente segnata dai molti giovani lanciati dal tecnico parmigiano e dalla conferma di un calciatore che, da qualche settimana a questa parte, sta facendo benissimo con la casacca del Milan: stiamo parlando di Luka Jovic, centravanti serbo lo scorso anno alla Fiorentina. Dopo un arrivo nell’ultima estate di calciomercato ricco di dubbi e perplessità, Jovic ora sta realmente prendendo per mano il Diavolo con prestazioni di assoluto livello e gol pesantissimi, come ad esempio quello allo scadere a Salerno qualche settimana fa. La doppietta di ieri si è infatti andata a sommare alle tre marcature siglate nel campionato italiano di Serie A per uno Jovic sempre più centrale nel Milan che cerca la sua identità in questo inverno di cambiamenti.

Il futuro e le reazioni social: Jovic si è preso il Milan

Luka Jovic sta provando in tutti i modi a guadagnarsi la riconferma con la casacca del Milan. L’attaccante serbo, dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, non è mai riuscito a convincere prima di questa annata in rossonero dove finalmente sembra aver trovato la sua dimensione. Il Diavolo ci riflette e, nel frattempo, Jovic continua a macinare prestazioni e ad essere l’unica vera valida alternativa ad Olivier Giroud, centravanti francese che da troppo tempo sta tirando la carretta in casa rossonera.

Dopo un mese di dicembre da urlo, Jovic ora sta confermando quanto di buono fatto anche in questo 2024 e sui social i tifosi sembrano sempre più convinti del colpo estivo e sempre più affezionati a questo bomber atipico che sembra finalmente tornato quello dei tempi belli quando, grazie ai suoi gol, era un attaccante dal valore di circa 60 milioni di euro, ovvero la cifra pagata dal Real Madrid per averlo.

ECCO ALCUNI TWEET

✨𝑳𝒖𝒌𝒂 𝑱𝒐𝒗𝒊𝒄✨ Dopo la doppietta in #CoppaItalia è pronto per prendersi la scena anche in campionato? 📅 📈 fm 6,77 ✅ 11 partite

✅ 3 gol

✅ 1 assist G14 – 7,5 ⚽️👟🟨

G15 – 6,5 ⚽️🟨

G17 – 7 ⚽️ Chi ha creduto in Luka #Jovic? 🔴⚫️#SerieATIM #Fantacalcio pic.twitter.com/bhYMRQc4NR — Andrea 🆘 Consigli Fantacalcio (@ProfidiAndrea) January 3, 2024

Da quando ho definito #Jovic un acquisto con il quale e senza il quale l'attacco del #Milan sarebbe rimasto tale e quale, ha iniziato a segnare come se non ci fosse un domani. A saperlo prima… 👏👏👏 pic.twitter.com/TQ93xpdW1B — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) January 2, 2024