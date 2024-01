Da Inter-Verona a Roma-Atalanta: gli arbitri della 19esima giornata

Sono state appena diramate le designazioni ufficiali in vista dell’ultima giornata del girone di andata

Come ogni mercoledì mattina, ecco che l’AIA ha comunicato le scelte ufficiali per quanto riguarda gli arbitri in vista della nuova giornata di campionato. Un 19esimo turno che potrebbe coronare l’Inter come campione d’inverno di questa Serie A in caso di vittoria contro il Verona.

Nerazzurri che giocheranno con circa 24 ore di anticipo rispetto alla Juventus, chiamata ad una trasferta per niente semplice contro una Salernitana in grande ripresa dopo il successo dell’ultimo turno. Prosegue dunque la sfida a distanza tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano ad inseguire a soli due punti di distanza dalla vetta.

Al match di San Siro è stata assegnata la direzione dell’arbitro Piccinini con Nasca al Var, mentre a Salerno sarà Guida il direttore di gara con l’esperto Valeri allo schermo. Fari puntati, inoltre, anche sul posticipo di domenica sera tra Roma-Atalanta, match da seguire con molta attenzione per la corsa alla Champions League affidato all’arbitro Aureliano e Di Paolo al Var.

Serie A, le designazioni arbitrali della 19esima giornata di campionato

Andiamo a vedere il programma completo delle designazioni arbitrali appena comunicate dall’Aia per la 19esima giornata di Serie A.

BOLOGNA – GENOA Venerdì 05/01 h. 20.45

COLOMBO

CARBONE – GIALLATINI

IV: TREMOLADA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI BELLO

INTER – H. VERONA Sabato 06/01 h.12.30

PICCININI

ROSSI L. – CIPRESSA

IV: GUALTIERI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

FROSINONE – MONZA Sabato 06/01 h.15.00

FERRIERI CAPUTI (foto)

ROSSI C. – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PATERNA

LECCE – CAGLIARI Sabato 06/01 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/01 h.20.45

ABISSO

MASTRODONATO – CAVALLINA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

EMPOLI – MILAN h. 12.30

LA PENNA

DEL GIOVANE – CECCON

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARIANI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: BONACINA

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

UDINESE – LAZIO h. 15.00

SACCHI

MASSARA – CORTESE

IV: MONALDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – JUVENTUS h. 18.00

GUIDA

IMPERIALE – BRESMES

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: DIONISI

ROMA – ATALANTA h. 20.45

AURELIANO

COSTANZO – PALERMO

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.