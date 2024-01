Ventola scatenato canta ‘Pazza Inter’ e imita Zanetti – VIDEO

Nicola Ventola, ex giocatore dell’Inter e ormai personaggio del web, si è reso protagonista durante un’esibizione canora assolutamente imperdibile

E’ stato protagonista del fenomeno live streaming in Italia. Stiamo parlando di Nicola Ventola. L’ex calciatore dell’Inter che insieme ad Adani, Cassano e Vieri è stato parte integrante della BoboTv, ora non fa più parte del progetto continuato soltanto dall’ultimo menzionato, ma resta comunque un personaggio social e uno dei protagonisti di queste feste.

In questo caso infatti, immortalato da Marco Materazzi nelle sue Instagram Stories, Ventola si è esibito nell’interpretazione di ‘Pazza Inter’, inno, ormai non ufficiale, della Beneamata. Ma non solo, l’ex calciatore nerazzurro, durante la performance canora, ha anche imitato una leggenda dell’Inter che, proprio qualche anno fa, aveva cantato lo stesso brano: Javier Zanetti. Un’esibizione tutta da ridere da parte di Nicola Ventola che continua a far parlare di sé nonostante non sia più in diretta su Twitch a commentare il calcio giocato.

VEDIAMO INSIEME IL VIDEO PUBBLICATO DA MARCO MATERAZZI SUI SUOI SOCIAL

Ventola showman resta ancora legato ai colori nerazzurri

Nicola Ventola è ormai un vero e proprio showman e negli anni, nonostante le tante squadre di cui ha vestito la maglia, è sempre rimasto molto legato ai colori dell’Inter, oggi al primo posto in classifica e con allenatore Simone Inzaghi. L’ex attaccante, originario di Bari, ha girato l’Italia in lungo e in largo e, in tre occasioni, è stato alla Beneamata realizzando un totale di 10 gol per la compagine meneghina. La prima volta con l’Inter è stata nell’estate di calciomercato del 1998, quella successiva allo scudetto perso dai nerazzurri contro la Juventus e alla vittoria della Coppa UEFA ai danni della Lazio.

Ventola, nella sua lunga carriera costellata anche da qualche infortunio di troppo, ha vissuto anche una parentesi in Inghilterra con la casacca del Crystal Palace per poi tornare in Italia e vivere forse il suo miglior momento con i colori dell’Atalanta fra il 2005 ed il 2007.