Tutto facile per il Milan dei giovani: Jovic protagonista, poker al Cagliari

Il Milan vince la sfida contro il Cagliari grazie alla doppietta di Jovic e ai gol di Traoré e Leao: i rossoneri ai quarti contro Atalanta o Sassuolo

Il Milan dei giovani vince e convince: in coppa Italia contro il Cagliari arriva un 4-1 che fa sorridere i rossoneri e li manda ai quarti di finale. Pioli aspetta la vincente di Atalanta-Sassuolo, gara in programma domani alle 18, per la partita che si disputerà la prossima settimana.

In avvio di gara sembra il Cagliari ad avere l’approccio migliore ed, infatti, Mirante deve impegnarsi in un paio di occasioni per evitare di capitolare. Proprio in quello che appare essere il miglior momento della formazione di Ranieri, arriva il gol firmato Jovic. Il serbo conferma di essere in un buon momento e qualche minuto più tardi sigla anche il 2-0, sfruttando l’assist di Theo Hernandez ma soprattutto un’indecisione di Radunovic.

Proprio il portiere del Cagliari è il protagonista negativo della serata per i sardi: incerto anche in avvio di secondo tempo quando una conclusione centrale di Chaka Traoré gli passa sotto braccio e corpo e finisce in rete. È il 3-0 che mette la parola fine al match con Pioli che fa ruotare il più possibile la squadra e manda in campo anche Zeroli e Bertesaghi sul finire del primo tempo.

La partita non ha più niente da dire, ma nel finale si riaccende: per Azzi trova il gol della bandiera per i rossoblù. Nel recupero poi mette il suo nome nel tabellino dei marcatori anche Leao per il 4-1 definitivo.

Vince ancora il Milan che trova il secondo successo dopo quello in campionato contro il Sassuolo e vede la fine della crisi. Perde, invece, il Cagliari che ha però il campionato e la salvezza come obiettivo prioritario.

