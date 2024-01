Torino, Radonjic fuori dai piani di Juric: tre nomi per sostituirlo, uno è un grande ex

Radonjic sembra ormai essere fuori dai piani di Juric: il Torino cerca il sostituto per l’attacco. Tre nomi per i granata, uno è un grande ex.

Qualcosa si dovrebbe muovere tra le fila del Torino: il reparto d’attacco, infatti, potrebbe vivere un addio importante come quello di Radonjic, ala classe 1996 che non sembra più rientrare nei piani del tecnico Ivan Juric per il proseguo della stagione.

Il serbo, dopo un inizio di stagione in cui era riuscito a ritagliarsi il suo piccolo spazio, soprattutto da subentrato, mettendo a segno tre reti (una contro il Genoa da subentrato ed una doppietta nella gara successiva, da titolare, contro la Salernitana).

Anche in Coppa Italia, nell’unico match che ha giocato quest’anno prima dell’eliminazione, era riuscito a mettere a segno un assist che ha regalato il momentaneo pareggio di Vojvoda. Adesso, però, per lui lo spazio sembra essersi ridotto sempre di più: per questo motivo i granata sono alla ricerca di un suo possibile sostituto. In tal senso i nomi che circolano sono tre, uno dei quali è un grande ex che potrebbe rendere davvero felici i tifosi piemontesi.

Calciomercato Torino: Miranchuk, Praet o Broja per sostiruire Radonjic

Il primo nome della lista è quello di Miranchuk, con l’attuale centrocampista dell’Atalanta che quest’anno non sta giocando moltissimo tra le fila di Gasperini, per cui non è un titolarissimo: per lui pochi minuti, conditi da un gol e due assist tra campionato ed Europa League. Un suo ritorno tra le fila del Torino, dove l’anno scorso è stato uno dei protagonisti assoluti, potrebbe essere una destinazione che renderebbe felici sia il giocatore sia i tifosi.

Il secondo nome è anche lui un grande ex che, due anni fa, ha vestito la maglia del Toro in prestito, per poi non essere riscattato e tornare al Leicester: stiamo infatti parlando di Dennis Praet, che quest’anno in Inghilterra sta trovando davvero pochissimo spazio complice qualche acciacco di troppo.

L’ultimo nome nella lista è Armando Broja, attaccante classe 2001 del Chelsea e già nel giro della nazionale della sua Albania, per il quale sembrerebbe essere stato effettuato un sondaggio. Un attaccante completo, l’ex Southampton, in grado di giocare sia come trequartista sia largo sulla fascia e che, sulla carta, sarebbe un ottimo innesto per Juric.