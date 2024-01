Non solo Taremi per l’Inter: Marotta in agguato e tentazione Muriel | CM.IT

L’Inter pensa anche a rinforzare l’attacco: le mosse della dirigenza nerazzurra, occasione Muriel dopo Taremi

L’Inter stringe i tempi per Buchanan, atteso questa settimana a Milano per la firma sul contratto fino al 2028 con il club nerazzurro.

Il nazionale canadese sarà il primo colpo del 2024 dei vicecampioni d’Europa, che hanno tappato subito la falla nello scacchiere di Simone Inzaghi dopo l’operazione di Cuadrado e il lungo stop fino ad aprile del colombiano ex Juve. A meno di colpi di scena sarà l’unico investimento nella finestra di gennaio della dirigenza di Viale della Liberazione, che sostanzialmente in attacco non prevede nuovi tasselli in entrata per l’allenatore piacentino. Dietro la coppia delle meraviglie Lautaro-Thuram fiducia riposta quindi ad Arnautovic e Sanchez, con il cileno che ha respinto le sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Inzaghi e la società si aspettano però una scossa dall’ex Marsiglia, arrivata invece nelle ultime uscite dall’austriaco che nella trasferta di Genova ha aperto le mercature con il primo sigillo in campionato con la casacca nerazzurra. Per la prossima estate ovviamente si faranno altre valutazioni, con l’obbligo di riscatto dal Bologna di Arnautovic fissato a 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Calciomercato Inter, Muriel come Taremi: occasione a parametro zero

Difficilmente invece con questo rendimento in campo ci sarà spazio per il rinnovo di Sanchez, destinato a lasciare a fine stagione Appiano Gentile dopo il ritorno nell’ultimo mercato alla corte di Inzaghi.

La dirigenza di Viale della Liberazione non si farà trovare impreparata e ha già intensificato il pressing per l’arrivo a luglio a parametro zero di Taremi, in scadenza contrattuale con il Porto. Assalto solo rimandato per il centravanti iraniano, chiuso adesso in nerazzurro dallo slot da extracomunitario che andrà a occupare Buchanan. Marotta e Ausilio sono sempre molto sensibili alle occasioni di mercato e oltre a Taremi – come raccolto da Calciomercato.it – monitorano anche la situazione di Luis Muriel, tornato a brillare in questa prima parte di campionato con la maglia dell’Atalanta. Senza il rinnovo con la ‘Dea’, infatti, anche l’attaccante colombiano si svincolerà il prossimo 30 giugno. E il profilo di Muriel, già qualche anno fa sotto la lente di Marotta – può stuzzicare l’Inter per completare l’attacco di Inzaghi in vista della prossima stagione.

Gli uomini mercato nerazzurri possono sfruttare inoltre i buoni uffici con l’entourage del giocatore, che in quel di Appiano Gentile ha già le procure di Cuadrado e Correa (adesso in prestito al Marsiglia). Muriel tra campionato ed Europa League ha realizzato 6 reti complessive, un gol praticamente ogni 100 minuti: non male per un quasi 33enne, frenato dagli infortuni nella scorsa stagione.