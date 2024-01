Marotta chiude il super colpo in Serie A: “Ormai è dell’Inter”

Marotta prova a chiudere il super colpo in Serie A: “Ormai è dell’Inter”. La rivelazione sul big del nostro campionato

Calciomercato invernale al via con l’Inter subito protagonista. Il ko di Cuadrado ha infatti costretto il club nerazzurro ad accelerare per Buchanan.

Un altro nome caldissimo è quello di Piotr Zielinski. Come anticipato da Calciomercato.it, il centrocampista polacco del Napoli si avvicina ai nerazzurri. Il club azzurro ci ha provato, ha già formalizzato un’offerta di rinnovo all’entourage del giocatore: 4.5 milioni a stagione.

Il polacco, però, non ha accettato e l’Inter resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo per la firma a parametro zero. Arrivano nuove conferme in questo senso.

Calciomercato Inter, l’annuncio su Zielinski: “Ormai è nerazzurro”

Raffaele Auriemma, a ‘Pressing’ su Canale 5, ha rivelato: “Il Napoli è in piena confusione, Zielinski se fosse rimasto Elmas non avrebbe più giocato perché tanto ormai è dell’Inter“.

“La situazione del Napoli è troppo complessa da essere gestita da De Laurentiis e Chiavelli che fanno tutto. De Laurentiis dovrebbe prendere un grande dirigente e tornare a Roma a fare il presidente e basta”, ha concluso il giornalista vicino al Napoli. Zielinski, dunque, si avvicina a grandi passi all’Inter.