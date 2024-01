L’annuncio a sorpresa di Morata: “Vicinissimo all’Inter”. Retroscena di mercato dell’ex attaccante della Juventus

Calciomercato invernale al via con l’Inter subito protagonista. È infatti in arrivo a Milano Tajon Buchanan.

Come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza dell’Inter è ottimista nel riuscire a chiudere l’accordo con il Club Brugge entro questa settimana. L’Inter aveva accelerato dopo Natale per Buchanan e adesso sta limando gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Trasferimento a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Da un affare fatto ad un altro sfumato al fotofinish: nelle ultime ore Alvaro Morata ha rivelato un retroscena di mercato riguardante proprio i nerazzurri.

Calciomercato Inter, il retroscena di Morata: “Sono stato vicinissimo ai nerazzurri”

“Marotta mi ha portato alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che ero vicinissimo all’Inter“, ha svelato Morata in un’intervista ad ‘AS’.

“Poi ho parlato con Simeone, per fortuna avevo diverse opzioni ma alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid”, è il retroscena dell’attaccante spagnolo. Ora nel futuro dell’ex Juve c’è solo l’Atletico Madrid: “È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L’ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L’ho sempre detto. Quest’estate è stato fatto tutto perché potessi restare all’Atletico”.