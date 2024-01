Juve-Salernitana, doppio forfait: salteranno Coppa Italia e campionato

Doppio forfait per le sfide ravvicinate tra Juventus e Salernitana in Coppa Italia e campionato. Tutti gli aggiornamenti

Esordio in Coppa Italia anche per la Juventus di Massimiliano Allegri. Giovedì sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Salernitana di Inzaghi per l’accesso ai quarti di finale.

La Juve arriva al match di Coppa in piena fiducia dopo aver recuperato due punti sull’Inter in campionato. Si profila un ampio turnover per Massimiliano Allegri, da Perin e Rugani a Milik, mentre in casa Salernitana si registrano due forfait. Filippo Inzaghi dovrà infatti rinunciare a Pirola e Kastanos.

Juve-Salernitana, Pirola e Kastanos out anche in campionato

Entrambi salteranno sia la sfida di Coppa Italia che il confronto in campionato di domenica prossima, in programma all’Arechi.

Per il difensore lo stop sarà abbastanza lungo, di almeno un mese, mentre il centrocampista cipriota ex Juve è meno grave ma comunque non recuperabile per il doppio confronto ravvicinato. Il giocatore è reduce da una botta al ginocchio subita nell’ultimo match contro il Verona e sente ancora dolore.