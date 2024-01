Infortunio e cambio obbligato: niente da fare per la Juve | UFFICIALE

Serio infortunio muscolare e niente partita con la Juventus: brutte notizie per il difensore in vista del big match

Un serio infortunio muscolare gli farà saltare la partita con la Juventus e non solo: arriva il comunicato ufficiale del club circa le condizioni del giocatore.

Neanche il tempo di gioire per la vittoria ottenuta sul campo dell’Hellas Verona che per la Salernitana ci sono subito brutte notizie. Quest’oggi, infatti, Lorenzo Pirola si è sottoposto a indagini diagnostiche presso il Centro Polidiagnostico Check Up dopo l’infortunio rimediato proprio al ‘Bentegodi’ che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dopo pochi minuti, con Filippo Inzaghi che ha inserito il più esperto Norbert Gyomber al posto del difensore scuola Inter e attuale capitano della Nazionale Under 21.

Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Lorenzo Pirola hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il suo programma di fisioterapia e salterà diverse partite, in particolar modo le prossime due contro la Juventus.

Salernitana, si ferma Pirola: out contro la Juventus e non solo

La squadra campana, infatti, affronterà la Juventus due volte nel giro di pochi giorni. Prima giovedì sera all’Allianz Stadium nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, poi domenica alle 18 allo stadio Arechi di Salerno nell’ultimo turno del girone d’andata di campionato.

Un’assenza pesante quella di Lorenzo Pirola, arrivato alla Salernitana in prestito dall’Inter lo scorso anno e riscattato la scorsa estate per 5 milioni di euro. Dopo un periodo di adattamento, il difensore ex Monza è diventato un titolare inamovibile sotto la gestione tecnica di Paulo Sousa, confermandosi anche con Filippo Inzaghi in panchina.

A Verona l’ingresso di Norbert Gyomber al fianco di Federico Fazio non ha compromesso l’andamento della partita, anzi. In terra scaligera i campani hanno conquistato tre punti d’oro, riuscendo a non subire gol per la prima volta in questo campionato. La doppia sfida ravvicinata con la Juventus, però, comporterà un dispendio di energie non indifferente e la presenza di Pirola sarebbe stata sicuramente preziosa.