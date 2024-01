Giudice Sportivo, arriva la stangata per la Roma. Polemica sul Genoa

Giudice Sportivo, le decisioni relative alla 18esima giornata di Serie A: stangata per la Roma, tutte le sanzioni

Dopo Capodanno, il Giudice Sportivo emette le sanzioni relative al programma della 18esima giornata di campionato, svoltasi nello scorso weekend. Tra le sanzioni se ne segnala una particolarmente pesante per la Roma, per quanto accaduto allo Stadium in occasione della sfida contro la Juventus.

Per i giallorossi, una multa di 12mila euro, per un coro insultante intonato dai tifosi nei confronti di Vlahovic e per il lancio di un seggiolino verso i settori occupati dai tifosi bianconeri con il ferimento di uno spettatore. ‘Solo’, invece, 5mila euro di multa per il Genoa per i fumogeni accesi nel primo tempo che hanno obbligato allo stop del match con l’Inter per sette minuti. Sanzioni pecuniarie anche per Verona (5mila euro), Lazio (5mila euro) e Juventus (3mila euro).

Tra i provvedimenti disciplinari, squalificati per una giornata gli allenatori di Napoli e Monza Walter Mazzarri e Raffaele Palladino, oltre ai giocatori Maric (Monza), Cacace (Empoli), Locatelli (Juventus) e Ferguson (Bologna). Entrano in diffida invece Kvaratskhelia (Napoli), Di Lorenzo (Napoli), Barella (Inter), Cataldi (Lazio), Paredes (Roma), Ngonge (Verona), Zirkzee (Bologna), Biraghi (Fiorentina), Freuler (Bologna), Birindelli (Monza), Pereyra (Udinese) e gli allenatori Gilardino (Genoa) e Sarri (Lazio).