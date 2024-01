Dybala e la clausola che fa gola: ci pensano sei big

La situazione di Paulo Dybala è in evoluzione, tra la clausola e il possibile interesse di alcune big

La Roma comincia il nuovo anno con il focus che deve andare necessariamente sul campo. Domani sera la squadra di Mourinho ospiterà la Cremonese, club di Serie B che cercherà di replicare lo scherzetto dell’anno scorso. La Coppa Italia è diventata ormai un tabù per i giallorossi, da anni a un passo dalla stella delle dieci vittorie.

Anche nelle due partecipazioni con lo Special One la situazione non è migliorata, visto che al primo anno la Roma era uscita ai quarti per mano dell’Inter. Ma con Mourinho mai dire mai, anche quando sembra impossibile è pronto a tirare fuori la grande cavalcata. Lo ha fatto in Europa, vuole ripetersi in quello che è comunque un trofeo. Poi c’è la questione mercato: sfumato Bonucci si continua a cercare un difensore centrale, anche se la novità di questi giorni riguarda Paulo Dybala. In particolare la clausola da 13 milioni di euro valida solo per l’estero, che in Italia è comunque annullabile dietro il pagamento di un ricco bonus al giocatore da parte della Roma. Una condizione che può ovviamente far gola a tanti, anche se qualche perplessità rimane per le condizioni fisiche dell’argentino. Sul valore del calciatore, zero dubbi o anche meno. Ma qualche rumors sta già circolando, ad esempio in Inghilterra.

Dybala, incognita clausola: rumor da Inghilterra e Argentina

Come si legge su ‘football.london’, Paulo Dybala sarebbe un rinforzo ideale per il Chelsea che perderà Nicholas Jackson per la Coppa d’Africa. I Blues non hanno giocatori affidabili in attacco e tutto il peso non può andare su Nkunku che è tornato da poco da un lungo infortunio. La Joya sarebbe un rinforzo low cost e di altissima qualità, capace di dare diverse alternative di gioco grazie alla sua duttilità. Pochettino lo accoglierebbe volentieri, tra l’altro nell’estate del 2019 è stato già molto vicino ad allenarlo quando era al Tottenham. La trattativa era molto ben indirizzata tra la Juve e gli Spurs, si andava verso un affare da quasi 70 milioni ma mancava l’accordo col calciatore. E il tempo a disposizione era ormai poco.

Lo stesso Tottenham, allenato da Postecoglu, anche adesso potrebbe diventare una pista accreditata per la Joya. In Argentina aggiungono alla lista delle pretendenti anche il Newcastle e il Manchester United, tutte a caccia di un colpo importante. Con una clausola che faciliterebbe tutto, se ovviamente Dybala volesse lasciare una città e una piazza dove sta benissimo. La Premier resta comunque un canale da non sottovalutare, visto che già in estate vi avevamo raccontato di alcuni sondaggi. Poi anche l’Atletico Madrid, a caccia di un partner per Griezmann insieme all’amico intimo Alvaro Morata. In estate è Paulo ad aver provato a portare lo spagnolo a Roma, potrebbe succedere il contrario. Da tenere in considerazione sempre anche l’ipotesi araba, con l’interesse dell’Al Nassr. Come vi abbiamo raccontato, nei prossimi giorni l’entourage di Dybala tornerà a parlare con i giallorossi per fare il punto sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Ma in ogni caso, va aggiunto ad ora non ci sono trattative, né richieste ufficiali o interessi particolarmente approfonditi. E la Joya non ha intenzione al momento di lasciare Roma.