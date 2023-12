Roma, Dybala vuole esserci con la Juve. E sul rinnovo… | CM.IT

Paulo Dybala vuole accorciare i suoi tempi di recupero e farà di tutto per essere disponibile contro la Juventus il prossimo 30 dicembre.

“C’è una Roma con Dybala e una senza”. Le parole di José Mourinho non potevano riassumere in maniera migliore il sentimento dei giallorossi sul talento argentino, centro del loro gioco da un anno e mezzo. Lo scontro con Arthur, oltre a causare l’infortunio e l’uscita dal campo dell’ex bianconero, ha frenato la partita dei romanisti, che senza di lui non hanno più calciato in porta nei successivi 70 minuti contro la Fiorentina.

La lesione al flessore della coscia sinistra confermata ieri fermerà Dybala per almeno un paio di settimane. In questa stagione, l’attaccante si è già perso tre partite di Serie A su 15, risultando quasi sempre decisivo quando è stato invece impiegato. Con sei assist (l’ultimo, proprio contro i viola domenica scorsa) e quattro gol in 14 presenze, il campione del mondo si sta confermando fondamentale e vuole ridurre al minimo la sua assenza.

Infortunio Dybala, la Joya farà di tutto per esserci con la Juve

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Dybala sta lavorando per recuperare in extremis contro la Juventus. Non sarà una missione semplice, ma al 30 dicembre mancano ancora 17 giorni e non sarebbe la prima volta per lui un taglio ai tempi di recupero previsti.

La Joya tiene molto alla trasferta di Torino e ha iniziato un percorso che potrebbe consentirgli di prendervi parte, ma serviranno ancora diversi giorni per comprendere quanto sia realizzabile il suo piano. Nel frattempo, la questione rinnovo resta sul tavolo, ma senza alcuna fretta. Gli agenti dell’argentino e la dirigenza romanista faranno un nuovo punto della situazione contrattuale a gennaio. L’unica preoccupazione per Dybala, oggi, è essere a disposizione di Mourinho a Torino.