Agente Dybala: “Nessuna chiamata dall’Arabia”. Ma si muove la Premier | ESCLUSIVO

La prima stagione dell’argentino con la Roma è stata molto positiva: 18 i gol, 7 gli assist. Nel suo contratto ci sono due clausole, quella per l’estero è di 12 milioni

Paulo Dybala sarà, inevitabilmente, uno dei nomi caldi di questo mercato estivo. La clausola rescissoria inserita nel suo contratto vale 12 milioni, un prezzo irrisorio rispetto alle sue prestazioni, e resterà in vigore fino al prossimo 31 luglio.

L’argentino a Roma sta benissimo ma, prima di poter dare per certa la sua permanenza, bisognerà ascoltare cosa offrirà il mercato e quale sarà il progetto giallorosso nella prossima stagione.

L’entourage dell’argentino e la dirigenza dovranno riunirsi per discuterne (per il summit non è stata ancora fissata una data), mentre i rumors di mercato cominciano a diventare insistenti. Uno dei più recenti vede Dybala tra le star che avrebbe messo nel mirino l’Arabia Saudita in questi mesi di spese folli per il rilancio del suo calcio.

Una prospettiva, questa, che l’agente del calciatore, Jorge Antun, ha smentito nelle scorse ore, ribadendo il concetto ai microfoni di Calciomercato.it: “Non c’è alcuna offerta di club dell’Arabia Saudita, né ci sono stati contatti interlocutori con me o Paulo“.

Dybala, si muovono due club di Premier

Nessuna telefonata dal calcio arabo, dunque, ma qualche contatto con quello inglese, invece, c’è stato.

Due club di Premier hanno chiesto informazioni sulla situazione dell’argentino, che per ora resta concentrato sulle sue vacanze dopo una stagione lunghissima, che lo ha visto coronarsi campione del mondo con l’Argentina e sfiorare una storica Europa League con la Roma, sulla quale ci sarebbe stata il suo sigillo visto il gran gol messo a segno a Budapest.

Quello segnato contro il Siviglia è stato il suo diciottesimo sigillo stagionale, con otto assist, in 38 presenze. Un apporto fondamentale al quale la Roma non vuole rinunciare.