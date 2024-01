Dumfries festeggia alla grande il nuovo anno, ma il futuro all’Inter è un’incognita

Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter di Simone Inzaghi, è stato protagonista di un video dove si scatena durante i festeggiamenti di Capodanno: le ultimissime notizie sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, lo scorso venerdì sera, è stata fermata sul pari dal Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A. Un pareggio che pesa molto in chiave classifica vista la vittoria della Juventus in casa contro la Roma.

Tre punti pesantissimi per la Vecchia Signora che si è così rifatta sotto alla grande nei confronti dell’Inter che ora ha un vantaggio di appena due lunghezze. Nella gara pareggiata a Marassi, Simone Inzaghi ha fatto tornare in campo dopo un problema fisico Denzel Dumfries, esterno destro olandese che si era fermato all’inizio del mese di dicembre. L’ex giocatore del PSV Eindhoven sta vivendo finora una grandissima stagione sia dal punto di vista dei gol segnati che delle prestazioni, ma il futuro in sede di calciomercato sembra in bilico. La trattativa per il rinnovo di contratto è infatti ferma con una sensibile distanza fra la richiesta dell’entourage del calciatore e l’offerta presentata dall’Inter, ma nel frattempo ci sono i festeggiamenti di capodanno.

Dumfries scatenato a Capodanno: ecco che cosa è successo

Denzel Dumfries, come la maggior parte di tutti noi, nella giornata di ieri ha festeggiato l’arrivo del 2024 insieme ad amici e cari. L’esterno destro olandese dell’Inter, in un video pubblicato nelle stories da Eddy Veerus, cantante del gruppo ‘Il Pagante’ e noto tifoso nerazzurro, si è reso protagonista di una danza sfrenata abbinata ad un completo elegantissimo ed agli occhiali di sole, nonostante fosse notte. Insomma, un Dumfries scatenato e spensierato, ma la situazione in chiave futura sembra radicalmente diversa.

Senza rinnovo di contratto infatti, la prossima estate di calciomercato potrebbe anche voler dire addio all’Inter per Dumfries con la società nerazzurra che andrebbe a monetizzare dalla partenza dell’olandese onde evitare di perdere il calciatore a zero, soprattutto dopo le ultime prestazioni di questa stagione.