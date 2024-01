Due costole fratturate e nuovo infortunio: lo stop UFFICIALE

Nuovo infortunio e stop obbligato per l’attaccante: non c’è pace per il giocatore già reduce da un infortunio ben più serio

Nuova tegola per l’allenatore: l’attaccante si è fermato nuovamente e ora deve fare i conti con una frattura che rischia di tenerlo ancora fermo ai box.

Brutte notizie per il Cagliari, invischiato nella lotta salvezza e reduce dal deludente pareggio con l’Empoli e ancor prima dalla pesante sconfitta nello scontro diretto con l’Hellas Verona. La truppa di Claudio Ranieri sarà nuovamente privata di Gianluca Lapadula, infortunatosi proprio in occasione dell’ultima partita di campionato e già indisponibile per il match di questa sera col Milan in Coppa Italia.

Costretto alla sostituzione all’inizio del secondo tempo, l’attaccante peruviano nelle scorse ore è stato sottoposto ad esami di natura strumentale che hanno fatto luce sull’infortunio rimediato dall’ex Genoa, alle prese con una frattura composta della sesta e settima costola destra a seguito del trauma contusivo riportato in occasione dell’ultima gara di campionato.

Cagliari, infortunio per Lapadila: due costole fratturate

Come comunicato dal Cagliari, nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad alcuni giorni di riposo e terapie. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club sardo.

Una autentica tegola per il Cagliari di Claudio Ranieri, atteso sabato pomeriggio da un altro scontro salvezza sul campo del Lecce, partita che chiuderà il girone d’andata dei sardi. Si conferma una stagione particolarmente sfortunata per Gianluca Lapadula: sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia la scorsa estate, è stato fermo quasi tre mesi, facendo registrare la sua prima presenza in campionato l’11 novembre contro la Juventus, dieci giorni il ritorno in campo in assoluto in Coppa Italia contro l’Udinese.

Decisivo lo scorso anno con venticinque gol e cinque assist tra campionato e play-off per il ritorno del Cagliari in Serie A, in questa stagione finora Lapadula ha racimolato otto gettoni di presenza, con due gol in totale tra campionato e Coppa Italia. La sua assenza rischia di rappresentare un ostacolo non di poco conto per i rossoblu, soprattutto dopo i mancati successi negli scontri diretti per la salvezza contro Hellas Verona ed Empoli.