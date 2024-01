DIRETTA Coppa Italia, Milan-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

Il Milan ospita il Cagliari a San Siro nella gara che apre il 2024 valida come quinto ottavo di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata che in caso di parità si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro Prontera della sezione di Bologna.

Tornati al successo in Serie A contro il Sassuolo, i rossoneri di Stefano Pioli fanno il loro esordio in questa competizione. L’obiettivo è quello di passare il turno per provare a raggiungere una finale che manca da sei anni, mentre l’ultimo trofeo risale addirittura al 2003. Reduci dal deludente pareggio nello scontro diretto salvezza contro l’Empoli, invece, i rossoblu di Claudio Ranieri sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Palermo ai trentaduesimi di finale e l’Udinese ai sedicesimi. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti contro la vincente tra Atalanta e Sassuolo in campo domani. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, in terra sarda, i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-1 in rimonta grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, dopo l’iniziale vantaggio di Luvumbo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Meazza’ tra Milan e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traore; Jovic. All. Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri